Meteoroloji Uyardı: O İllerde Kar Yağışı Bekleniyor! Meteoroloji Hangi İlleri Uyardı? 18 Ekim 2023 Hava Durumu...

Meteoroloji Hava Durumu hava durumu raporunu yayınlandı. 18 Ekim 2023 günü hava nasıl olacak? Ülkemizde genel anlamda bulutlu bir hava gözlenecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da genel olarak karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. Yağışların, Marmara’nın Doğusu, Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 17 Ekim günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü hangi illeri uyardı?

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyrediyor. Kuzeyli, yurdun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

18 EKİM 2023 GÜNÜ HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya’da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay’ın batısı ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağişların, Tunceli, Muş, Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı