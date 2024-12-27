Meteoroloji’den Ankara için uyarı: 27 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Aralık 2024 Cuma günü Ankara için beklenen hava durumu tahminlerini açıkladı. Haftanın kalan günlerinde sıcaklıkların düşmeye devam edeceği bildirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Meteoroloji’den Ankara için uyarı: 27 Aralık hava durumu
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Meteoroloji’nin tahminlerine göre, Ankara’da gün boyu soğuk ve nemli bir hava etkili olacak. İşte detaylı hava durumu:

Günlük Beklenen Sıcaklık: 4°C ile 7°C arasında
Hissedilen Sıcaklık: 4°C ile 7°C arasında
Nem Oranı: %77 ile %94 arasında
Soğuk havanın etkisiyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkacakların tedbirli olması öneriliyor.

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