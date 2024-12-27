Meteoroloji’den Ankara için uyarı: 27 Aralık hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Aralık 2024 Cuma günü Ankara için beklenen hava durumu tahminlerini açıkladı. Haftanın kalan günlerinde sıcaklıkların düşmeye devam edeceği bildirildi.
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Meteoroloji’nin tahminlerine göre, Ankara’da gün boyu soğuk ve nemli bir hava etkili olacak. İşte detaylı hava durumu:
Günlük Beklenen Sıcaklık: 4°C ile 7°C arasında
Hissedilen Sıcaklık: 4°C ile 7°C arasında
Nem Oranı: %77 ile %94 arasında
Soğuk havanın etkisiyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkacakların tedbirli olması öneriliyor.