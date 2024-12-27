Meteoroloji’den Ankara için uyarı: 27 Aralık hava durumu

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, Ankara’da gün boyu soğuk ve nemli bir hava etkili olacak. İşte detaylı hava durumu:

Günlük Beklenen Sıcaklık: 4°C ile 7°C arasında

Hissedilen Sıcaklık: 4°C ile 7°C arasında

Nem Oranı: %77 ile %94 arasında

Soğuk havanın etkisiyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkacakların tedbirli olması öneriliyor.