Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi! İşte açıklanan hava tahmin raporu

Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde sağanak yağışlar geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelere göre, Cumartesi günü Karadeniz bölgesi, Marmara'nın kuzeyi, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği açıklandı.

Pazar günü ise Marmara, İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.

Öte yandan Hafta sonu Marmara'nın doğusu ile Ege kıyılarında rüzgarın fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.