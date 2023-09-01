Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi! İşte açıklanan hava tahmin raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu açıkladı. Açıklanan hava tahmin raporunda hafta sonu çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi! İşte açıklanan hava tahmin raporu
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Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde sağanak yağışlar geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelere göre, Cumartesi günü Karadeniz bölgesi, Marmara'nın kuzeyi, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği açıklandı.

Pazar günü ise Marmara, İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.

Öte yandan Hafta sonu Marmara'nın doğusu ile Ege kıyılarında rüzgarın fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

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# Hava durumu # meteoroloji # sağanak # yağmur
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