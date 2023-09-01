Bilim Kurulu üyesinden Pirola uyarısı!

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi de olan Alper Şener, Eris'in ardından gündeme gelen Pirola varyantının, bilim çevrelerinde "süper varyant" olarak adlandırılmaya başlandığını belirtti.

Şener, aşıyla vücutta oluşan antikorların, Pirola varyantını durduramayacağı yönünde hipotezlerin olduğunu belirtti. Pirola varyantının aşıdan kaçan bir varyant olma ihtimalinin ve diğer varyantlar içerisinde sivrilip baskın hale gelme ihtimalinin yüksek olabileceğini söyledi.

Pirola varyantında da semptomların aynı olduğunu söyleyen Şener, belirti varsa mutlaka test yaptırılması gerektiğini vurguladı.

Şener ayrıca gelecek dönemde dünyada "varyantlara yönelik aşılamaların" ya da "aşı takvimlerinde değişikliklerin" gündeme gelmesini beklediklerini kaydetti.