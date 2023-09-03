Sıcaklık rekorundan sonra bu kez de yağış rekoru geldi

Türkiye, tarihin en sıcak yazlarından birini yaşadı. Pek çok kentte sıcaklık rekorları kırıldı. Yazın sonralına gelindiğinde ise yine bir rekor daha kırıldı. Bu kez rekor yağış olarak geldi. Uşak’ta bugün de çok kuvvetli yağış meydana geldi ve yağış miktarı rekor seviyelere ulaştı, şehrin çeşitli noktalarında su birikintileri oluştu.

Kimi zaman sıcaklık rekorları kimi zamansa soğuk hava dalgaları konuşuluyor, küresel ısınma tüm dünyanın gündeminde geniş yer buluyor. Kuraklık ve sel gibi afetleri doğuran iklim değişikliği meydana getirdiği etkilerle akıllarda yerini hep taze tutuyor.

Bu kapsamda Uşak, kısa zamanda dar alana çok yağış bırakan ‘kararsız yağış’ nedeniyle şaşkınlık yaşadı. Yer yer kuvvetli rüzgarın estiği yağışta ağaçlar yıkıldı, bölgesel bazlı elektrik kesintileri yaşandı, su birikintileri oluştu.

EYLÜL AYI REKORU KIRILDI

Daha önce kayda geçen verilere göre Uşak’ın Eylül ayı yağış ortalaması metrekare başına 20.9 kilogram. Yine en yüksek miktardaki yağış ise 24 saatlik bir zaman diliminde meydana gelmiş ve metrekareye 64.3 kilogram olarak kayıtlara geçmiş durumda. Ancak bugün yaşanan yağış, sadece 2 saatlik bir süreçte 57,04 kilogramlık bir miktarla rekor seviyelere ulaştı.

DOKUZSELE DERESİ'NİN DEBİSİ YÜKSELDİ

Geçtiğimiz günlerde Dokuzsele Deresi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması yapılmıştı ve kanalda biriken çöpler, oluşan kirlilik ortadan kaldırılmıştı. Alınan önlemlere karşın çok şiddetli yağış sonrası Dokuzsele Deresi’nin debisi yükseldi; dere, tahliye hattından gelen suyu alamadı.