Sinop beyaza büründü! Vatandaşlar karın keyfini çıkarttı...

Sinop'ta beyaz örtüye hasret kalan vatandaşlar karın keyfini doyasıya yaşadı. Neşeli anlar geçiren vatandaş bol bol fotoğraf çekti...

Beyaz örtünün keyfini yaşamak için Soğuksu’ya geldiklerini söyleyen Hakan Çakır, “Hafta sonunu değerlendirmek için Sinop merkezden sırf kar keyfi için geldik. Çayımızı içiyoruz. Mangalımızı yaptık, keyifli bir gün geçiriyoruz. Karın keyfini çıkarmak isteyen, kartopu oynamak isteyen, ateş yakıp mangal yapmak ve çayını kahvesini içip keyif yapmak isteyen vatandaşlar kesinlikle buraya gelip bu beyaz örtüyü görmeli" dedi.