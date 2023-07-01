Türkiye kavurucu sıcaklarla karşı karşıya! Meteoroloji açıkladı! İşte 2 Temmuz 2023 hava durumu
Yaz ayları geldi. Türkiye genelinde kavurucu sıcaklarla karşı karşıyayız. Meteoroloji'nin yayınladığı rapora göre 2 Temmuz'da Türkiye geneli hava durumunu sizler için derledik.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı rapora göre yarın (2 Temmuz 2023) ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerin parçalı, diğer yerler az bulutlu ve açık, yarın (02.07.2023) öğleden sonra Edirne ve Kırklareli'nin kuzeybatı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, yarın öğleden sonra Edirne ve Kırklareli'nin kuzeybatı kesimleri mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE: 18°C - 34°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra mevzii sağanak yağışlı
- İSTANBUL: 20°C - 29°C / Az bulutlu ve açık
- KOCAELİ: 18°C - 33°C / Az bulutlu ve açık
- TEKİRDAĞ: 19°C - 27°C / Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR: 14°C - 30°C / Az bulutlu ve açık
- DENİZLİ: 22°C - 36°C / Az bulutlu ve açık
- İZMİR: 22°C - 34°C / Az bulutlu ve açık
- MUĞLA: 19°C - 35°C / Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA: 23°C - 33°C / Az bulutlu ve açık
- ANTALYA: 25°C- 29°C / Az bulutlu ve açık
- ISPARTA: 16°C- 33°C / Az bulutlu ve açık
- MERSİN: 26°C- 31°C / Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA: 16°C - 31°C / Az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR: 14°C - 33°C / Az bulutlu ve açık
- KAYSERİ: 12°C - 30°C / Az bulutlu ve açık
- KONYA: 18°C - 34°C / Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU: 12°C - 29°C / Az bulutlu ve açık
- KASTAMONU: 11°C - 30°C / Az bulutlu ve açık
- SİNOP: 22°C - 27°C / Az bulutlu ve açık
- ZONGULDAK: 18°C - 27°C / Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- RİZE: 17°C - 27°C / Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN: 17°C - 29°C / Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT: 13°C - 30°C / Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON: 18°C - 28°C / Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusu parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- AĞRI: 9°C - 27°C / Parçalı ve az bulutlu
- ERZURUM: 7°C - 26°C / Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA: 17°C - 33°C / Az bulutlu ve açık
- VAN: 12°C - 26°C / Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR: 20°C - 38°C / Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP: 22°C - 36°C / Az bulutlu ve açık
- MARDİN: 23°C - 35°C / Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA: 24°C - 38°C / Az bulutlu ve açık
KAYNAK: https://www.mgm.gov.tr/tahmin/gunluk-tahmin.aspx?#sfB