Türkiye kavurucu sıcaklarla karşı karşıya! Meteoroloji açıkladı! İşte 2 Temmuz 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı rapora göre yarın (2 Temmuz 2023) ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerin parçalı, diğer yerler az bulutlu ve açık, yarın (02.07.2023) öğleden sonra Edirne ve Kırklareli'nin kuzeybatı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, yarın öğleden sonra Edirne ve Kırklareli'nin kuzeybatı kesimleri mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE: 18°C - 34°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra mevzii sağanak yağışlı

18°C - 34°C / Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra mevzii sağanak yağışlı İSTANBUL: 20°C - 29°C / Az bulutlu ve açık

20°C - 29°C / Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 18°C - 33°C / Az bulutlu ve açık

18°C - 33°C / Az bulutlu ve açık TEKİRDAĞ: 19°C - 27°C / Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR: 14°C - 30°C / Az bulutlu ve açık

14°C - 30°C / Az bulutlu ve açık DENİZLİ: 22°C - 36°C / Az bulutlu ve açık

22°C - 36°C / Az bulutlu ve açık İZMİR: 22°C - 34°C / Az bulutlu ve açık

22°C - 34°C / Az bulutlu ve açık MUĞLA: 19°C - 35°C / Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA: 23°C - 33°C / Az bulutlu ve açık

23°C - 33°C / Az bulutlu ve açık ANTALYA: 25°C- 29°C / Az bulutlu ve açık

25°C- 29°C / Az bulutlu ve açık ISPARTA: 16°C- 33°C / Az bulutlu ve açık

16°C- 33°C / Az bulutlu ve açık MERSİN: 26°C- 31°C / Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA: 16°C - 31°C / Az bulutlu ve açık

16°C - 31°C / Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 14°C - 33°C / Az bulutlu ve açık

14°C - 33°C / Az bulutlu ve açık KAYSERİ: 12°C - 30°C / Az bulutlu ve açık

12°C - 30°C / Az bulutlu ve açık KONYA: 18°C - 34°C / Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU: 12°C - 29°C / Az bulutlu ve açık

12°C - 29°C / Az bulutlu ve açık KASTAMONU: 11°C - 30°C / Az bulutlu ve açık

11°C - 30°C / Az bulutlu ve açık SİNOP: 22°C - 27°C / Az bulutlu ve açık

22°C - 27°C / Az bulutlu ve açık ZONGULDAK: 18°C - 27°C / Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE: 17°C - 27°C / Parçalı ve az bulutlu

17°C - 27°C / Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 17°C - 29°C / Parçalı ve az bulutlu

17°C - 29°C / Parçalı ve az bulutlu TOKAT: 13°C - 30°C / Parçalı ve az bulutlu

13°C - 30°C / Parçalı ve az bulutlu TRABZON: 18°C - 28°C / Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusu parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI: 9°C - 27°C / Parçalı ve az bulutlu

9°C - 27°C / Parçalı ve az bulutlu ERZURUM: 7°C - 26°C / Parçalı ve az bulutlu

7°C - 26°C / Parçalı ve az bulutlu MALATYA: 17°C - 33°C / Az bulutlu ve açık

17°C - 33°C / Az bulutlu ve açık VAN: 12°C - 26°C / Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR: 20°C - 38°C / Az bulutlu ve açık

20°C - 38°C / Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 22°C - 36°C / Az bulutlu ve açık

22°C - 36°C / Az bulutlu ve açık MARDİN: 23°C - 35°C / Az bulutlu ve açık

23°C - 35°C / Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 24°C - 38°C / Az bulutlu ve açık

KAYNAK: https://www.mgm.gov.tr/tahmin/gunluk-tahmin.aspx?#sfB