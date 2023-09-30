Türkiye Şiddetli Yağışların Etkisine Giriyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden O İller İçin Uyarı Yapıldı

Doğu Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam ve yarın gece saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada özellikle Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji'den O İllere Uyarı Geldi

Pazar günü için de Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok ilde yağış beklendiği duyuruldu. Sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı vatandaşlardan dikkatli olunması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşamdan itibaren Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Adana'nın güneydoğusunda, Osmaniye'nin güneyinde, Hatay'ın kuzeyinde ve kıyı kesimlerinde şiddetli yağış tahmin edildiğini belirtti.

Pazar Günü de Şiddetli Yağışlar Devam Edecek

Yapılan açıklamada yağışların pazar günü de devam edeceği belirtildi. Pazar günü için 33 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman ve Siirt çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve doğusu, Sinop’un iç kesimleri, Diyarbakır'ın ve Malatya'nın kuzeyi ile Şırnak'ın batısında kuvvetli yağışlar olacağını belirtti. Bu illerin yanı sıra Samsun, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı.

Vatandaşların Olumsuz Durumlara Karşı Dikkatli Olunması İstendi

Meteoroloji, yaptığı açıklamada kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan riski, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.