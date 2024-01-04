Uzman İsim Tarih Verdi! Kutup Soğukları Kapıda: 1963 Kışı Geri Geliyor

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1963 kışının geri geldiğini belirtti. Ökten, yaptığı açıklamalarda, özellikle Karadeniz Bölgesi için uyarı yaptı. Ocak ayının ortasına işret eden Kerem Ökten, sıcaklıkların hızla düşeceğini belirtti.

Kutup Soğukları Geliyor

Kerem Ökten, Rusya ve Ukrayna'ya soğukların geldiğini belirtti. Önümüzdeki hafta hava sıcaklıkların ülkemizde de düşeceği uyarısında bulundu.

Kerem Ökten, Rusya ve Ukrayna'ya kar geldiğini belirtti

Ökten, sıcaklık düşüşünün ardından Türkiye'de de kar yağışı başlayacağını söyledi. "Ay ortasında Sibirya ülkemize gelecek gibi görünüyor" diyen uzman isim, "Soğuklar o kadar kuvvetli ki, Balkanlara inerse; Tuna nehri donar. Tarihi soğuklar tarihi..." şeklinde sözlerini sürdürdü.

Kerem Ökten'den 1963 Uyarısı

Kerem Ökten, yaptığı paylaşımda, 1963 kışının geri gelebileceğini söyledi. "Tarih tekerrür eder mi?" sorusunu soran Ökten, "Kutup'un kapıları açılıyor. 13 Ocak 1963'ten sonra 13 Ocak 2024. Tam 61 yıl sonra aynı gün" ifadelerini kullandı. Ökten ayrıca şu paylaşımları yaptı:

- Karadeniz bölgesinin tamamı, Özellikle de kıyıları, önümüzdeki hafta çok yoğun kar yağışları alabilir. Kar takibini beraber yapacağız...

- Bu neslin görmediği hiçbir şey kalmadı demiştik. Meğerse varmış. Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda olabilir. Antalya ve Adana'da bile kar örtüsü ve Ankara'da bile gece -21 dereceler mümkün...

1963 Kışında Ne Olmuştu?

1963 yılında Türkiye, daha önce görmediği derecede bir kış geçirmişti. Ocak ve mart aylarında yaşanan şiddetli kar yağışları sonrası İstanbul'da kurtlar, şehir merkezine kadar inmişti. Elektrik ve su hatlarının şiddetli soğuktan çalışmadığı kışta, Trakya bölgesinde nehirler donmuştu.