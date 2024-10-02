Yaz sıcakları geri geliyor: Uzmanlar uyardı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarından itibaren yurtta beklenen hava durumu tahminlerini paylaştı.

Macit, hafta sonuna kadar yurt genelinde yağış beklenmediğini ve tüm bölgelerde az bulutlu, açık bir havanın hakim olacağını ifade etti. Pazar günü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de, pazartesi ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceğini belirtti. Batı bölgelerden başlayarak sıcaklıkların artacağını kaydeden Macit, "Cuma günü itibarıyla iç ve batı bölgelerde, hafta sonu ise tüm yurtta sıcaklıkların 3 ila 6 derece yükselmesi bekleniyor" dedi.

Doğu bölgelerde kar yağışının beklenmediğini vurgulayan Macit, pazartesi gününe kadar doğu bölgelerde sağanak yağış olasılığının da düşük olduğunu söyledi. Hafta sonu yurt genelinde bahar havasının etkili olacağını belirten Macit, pazartesi ve salı günleri batı bölgelerde yerel sağanak görülebileceğini ekledi.

Macit, üç büyükşehirde yağış beklenmediğini belirterek, "İstanbul'da sıcaklıklar yarın 23, cuma 26, cumartesi ise 28 dereceye çıkacak. Ankara'da yarın 24 derece olacak, hafta sonu ise sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. İzmir'de perşembe günü 29 derece olacak sıcaklıkların, cumartesi günü 32 dereceye kadar çıkmasını öngörüyoruz" dedi.