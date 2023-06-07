2023 Genelkurmay Başkanı belli oldu! Yeni Genelkurmay başkanı Musa Avsever kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşındadır?

Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı olduktan sonra gözler yeni Genelkurmay Başkanına çevrildi. Önceki gün Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, vekaleten Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Musa Avsever'in silahlı kuvvetlerdeki görevleri ve özel hayatı merak edildi. En çok araştırılan konulardan biri olan Musa Avsever hakkında detayları derledik.

MUSA AVSEVER KİMDİR?

Konya'nın Zanapa ilçesinde 7 Kasım 1957 yılında dünyaya geldi. Kuleli Askeri Lisesi'ne 1974 yılında girdi. 1978 yılında ise muhabere subay olarak Kara Harp Okulundan başarılı bir şekilde mezun oldu. Teme eğitimlerini 1979 ve 1988 yılları arasında bitirerek bölük komutanlığı gibi görevlere layık görüldü.

1990 yılında Kara Harp Akademisinden muhabere kurmay subay olarak mezuniyetini müteakip; 1990-1992 arası 2. Piyade Tümeninde şube müdürlüğü,

1992-1996 arası 2. Ordu karargâhında Lojistik Başkanlığı plan subaylığı,

1996-1999 yılları arasında Kara Harp Okulu Öğrenci Taburu komutanlığı ile Harekât ve Eğitim şube müdürlüğü, Kuleli Askerî Lisesinde öğretmenlik,

1999-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Harekât ve Eğitim şube müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2001-2003 yılları arasında 5. Hudut Alayı komutanlığı görevini yürüttü.

2003 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2003-2005 arası Kara Kuvvetleri İkmal ve Bakım Daire başkanlığı, 2005-2007 arası Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek komutanlığı görevlerinde de çalıştı.

2007 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2007-2009 arası Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri başkanlığı, 2009-2011 arası MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi komutanlığında çalıştı.

2009 yılında Ergenekon kumpasında FETÖ’cülerin hedef aldığı isimler arasındaydı.

2011-2012 yılları arasında Ege Ordusu kurmay başkanlığı görevinde bulundu.

2012 yılında korgeneral rütbesine terfi etti. 2012-2015 arası Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri başkanlığı, 2015-2016 arası 2. Kolordu komutanlığı görevlerinde bulundu.

Son olarak 5 Haziran 2023 itibarı ile Cumhurbaşkanlığı kararı ile Musa Avsever vekaleten Genelkurmay Başkanı oldu.