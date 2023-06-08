Açıklamalarıyla gündem olan Melek Mosso kimdir? Melek Mosso aslen nerelidir ve gerçek adı nedir?

Melek Mosso, aldığı bir ödül sırasında yaptığı konuşma iki yüzlülük olarak kabul edildi. Bunun nedeni ise seçim süresinde Yaşlı bir kadının sokak röportajı sırasında başka bir kadına hakaret etmesine rağmen Melek Mosso, kadını destekledi.

Hakaret eden kadını desteklemesi ardından ise ödül konuşmasında kadınlara destek veren açıklamalarda bulunması samimi karşılanmadı. Bu yüzden genç şarkıcı gündem oldu. Hayatına dair gerçekler ise herkesi şaşırttı. İlk kez Yıldız Tilbe'nin Vursalar Ölemem şarkısını yorumlamasıyla tanınmaya başlayan Melek Mosso'nun gerçek adı ve soy adı daha sonradan ortaya çıktı.

MELEK MOSSO KİMDİR?

Kayseri'de 11 Kasım 1988 yılında dünyaya gelen Melek Mosso'nun gerçek soyadının Davarcı'dır. Kayserili olan Melek Mosso ailesiyle Denizli'ye taşındı. 9 yaşındayken burada Denizli Belediye Konservatuvarı'na gitti. Akabinde ise orta okulu ise Denizli Hacı Şakir Meliha Nilüfer Öz'de okudu.

Ardından Denizli Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam ederken yan flüt çalmaya başladı. Üniversite öğrenimini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı.

Öğrenim hayatı boyunca korist ve solistlik yaptı. Büyük çıkışını yaptıktan sonra swing ve caz konseptli konserler vermeye başladı. 2018 yılından beri şarkı ve albümler çıkardı.