Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Kelleş kimdir ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektörler atandı. Atama kararları, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince gerçekleştirilen atamalarla üniversitelerin yönetim kadroları güncellendi.

YÖK'E 5 YENİ ÜYE SEÇİLDİ

Aynı Resmi Gazete kararıyla Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) da 5 yeni üye seçildi. YÖK, üniversitelerin stratejik planlama ve politika oluşturma organı olarak önemli bir rol üstleniyor. Yeni üyelerin katılımıyla YÖK'ün faaliyetleri daha da genişleyecek.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ'NİN YENİ REKTÖRÜ: PROF. DR. MEHMET KELLEŞ

Prof. Dr. Mehmet Kelleş, yeni rektör olarak atanmıştır. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Tıp Bölümü eğitimi alan Kelleş, daha sonra İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doktorasını tamamlamıştır. Mehmet Kelleş, uzmanlık alanı olan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ile tanınan başarılı bir akademisyen ve hekimdir.

PROF. DR. MEHMET KELLEŞ KİMDİR?

Mehmet Keleş, Türk siyasetçi. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Görev aldığı yerler : Cumayeri, Uzunköprü Sivil Savunma Müdürlükleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Personel Müdürlüğü, İstanbul İtfaiye Müdürlüğü, Bilgi Kaynakları Müdürlüğü, İDO, İstanbul Halk Ekmek, Belbim A.Ş. Yönetim Kurulu üyelikleri , 2004-2009 yılları arasında Düzce belediye başkanlığı, İETT Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı, UGETAM A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı yapmıştır.

Doğum tarihi ve yeri : 4 Şubat 1963 (60 yıl yaşında), Düzce

Eğitim : İstanbul Üniversitesi (1988), Ankara Üniversitesi