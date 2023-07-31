Tartışmalı 'Atatürk' dizisinde başrol oyuncusu olacaktı! Ünlü oyuncu Mehmet Günsür kimdir?

Bir zamanların reyting rekorları kıran dizisi Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Mustafa'sını görenler gözlerine inanamadı. Özel tasarım kıyafetleriyle görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Disney Plus'ın tartışmalı dizisi olan Atatürk isimli çalışmada başrol oyuncularından olan Mehmet Günsür'ün hayatını sizler için derledik...

MEHMET GÜNSÜR KİMDİR?

Mehmet Günsür, 1975 yılında İstanbul'da doğdu. Tatar bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen ünlü oyuncu küçük yaştan itibaren çeşitli reklam filmlerinde oynamaya başladı. Annesi Sibel Günsür öğretim görevlisi, babası Teoman Günsür ise endüstri mühendisi olarak tanınıyor.

Ünlü oyuncunun ablası Zeynep Günsür Yüceil ise bir öğretim görevlisi ve bale koreografıdır.

Mehmet Günsür, İtalyan Lisesinden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesin de eğitimine devam etti. Salaş müzik grubuyla konser vererek hayatına devam eden Günsür restoran işletmeciliği de yapmıştır.

Hamam filminin figürasyonu olan arkadaşının vesilesi ile seçmelere katılan oyuncu kabul edildi. Ferzan Özpetek'in yönetmenliğindeki bu filmle adını geniş kitlelere duyurdu. Filmin ardından yalnızca oyunculuğa yönelme kararı aldı. 3 çocuğu bulunan oyuncu, uzun süredir İtalya'da ikamet ediyor.