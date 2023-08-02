Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevine Engin Dinç atandı! Engin Dinç kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 52 ile il emniyet müdürleri ataması yapıldı ve Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Engin Dinç'in kim olduğu, görev öncesi deneyimleri ve diğer detaylar merak ediliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KARARIYLA 52 İL EMNİYET MÜDÜRÜ ATANDI

Ankara İl Emniyet Müdürü dahil, Türkiye genelindeki 52 ilin emniyet müdürleri değiştirildi.

Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

ENGİN DİNÇ KİMDİR KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, 1966 yılında Rize'nin Kalkandere ilçesinde doğdu.

Dinç, Erzurum'a nüfus kayıtlıdır ve şu anda görev yaptığı Ankara'nın İl Emniyet Müdürüdür.

YENİ ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRÜ ENGİN DİNÇ'İN ÖNCEKİ GÖREVLERİ

Engin Dinç, polislik kariyerine 1989 yılında mezun olarak başlamış ve çeşitli görevlerde bulunmuştur.

İstihbarat Dairesi Başkanlığı'nda görev almış ve Mardin, Trabzon ve Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüklerinde İstihbarat Şube Müdürlüğü yapmıştır.

DİNÇ'İN YURT DIŞI DENEYİMİ

Engin Dinç, meslek hayatında yurt dışında da görev yapmıştır.

ABD, Bosna ve Kosova gibi ülkelerde görev alarak uluslararası deneyim kazanmıştır.

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVİNE ATANMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Engin Dinç Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanmıştır.

Ankara'da önemli bir göreve getirilen Dinç, görevine başlamaya hazırlanıyor.

KARİYERİNDEKİ HUKUK EĞİTİMİ

Engin Dinç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Lisansüstü eğitimini Kamu Hukuku alanında tamamlayarak akademik alanda da bilgi sahibi olmuştur.

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Engin Dinç'in yeni görevi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, başkentteki güvenlik ve asayişin sağlanması için önemli bir sorumluluk taşıyor.

Dinç'in liderliğindeki ekip, kentin huzur ve güvenliğini temin etmek için çalışacak.