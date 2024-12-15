Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut gerçekte nereli?

Ankaralı Turgut öldü mü sorusu internet kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcının öldüğü haberi sabah saatlerinde Mamak Belediye başkanı tarafından verildi. Hayranlarını üzüntüye boğan haber sonrası pek çok kişi, Ankaralı Turgut'un gerçekte kim olduğunu merak ediyor. Sizler için Ankaralı Turgut'ın hayatını ve gerçekte kim olduğunu araştırdıl.

ANKARALI TURGUT'UN ASIL ADI NE?

Ankaralı Turgut olarak bilinen ünlü şarkıcının asıl adı Turgut Karataş. 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Roman kökenli bir müzisyen. Müziğe 12 yaındayken davul çalan babasının yanında köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Ailesinde babasından başka pek çok müzisyen de var.

Askerlik dönemine kadar darbukayla başladığı müziğini geliştirdi. Bağlama çalmayı öğrenen Ankaralı Turgut, Ankara oyun havaları çalmaya başladı. Askerlikten döndükten sonra uzun yıllar sürecek müzik kariyerindeki ilk albümünü çıkarttı.

ANKARALI TURGUT'UN KARİYERİ

Hayatı boyunca pek çok albüm çıkartan Ankaralı Turgut, bunun yanında zaman zaman oyunculuk da yaptı. Ankara oyun havaları ve arabesk tarzında 20'den fazla albüme imza attı. Bunun yanında birçok dizi ve filmde de rol aldı.

ANKARALI TURGUT'UN HASTALIK DÖNEMİ

2017 yılında KOAH teşhisi konulan ve sonrasında tedavi altına alınan Ankaralı Turgut, tedavisi sonrasında bu kez mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Burada akciğer kanseri olduğunu öğrendi.

9 Ağustos 2024 yılında Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ankaralı Turgut'un tedavi süreci de olaylı geçti. Bir ayda 13 kilo veren Ankaralı Turgut, maddi durumu yetmediği için akıllı ilaç alamadı. Hayranları ve sanatçı dostları ünlü şarkıcıyı yalnız bırakmayarak yardım parası topladı. Ankaralı Turgut, akıllı ilaç için toplanan paraların kendisine ulaşmadığını, çocuklarının tehditle bu paralara el koymak istediğini söylediği sert bir açıklama yaptı.

Tedavisi süren Karataş, geçtiğimiz aylarda entübe edildi. 2024 yılının sonlarına doğru, 24 Aralık'ta hayata gözlerini yumdu.