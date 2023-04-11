Banu Noyan kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Banu Noyan, 2023 genel seçimlerinde Vatan Partisi'nden İstanbul 2. bölgede 3. sıradan milletvekili adayı oldu. Vatan Partisi'nin milletvekili listelerinin açıklanmasının ardından Banu Noyan'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Peki Banu Noyan kimdir? Banu Noyan kaç yaşında ve nereli? Banu Noyan ne iş yapmaktadır? İşte Banu Noyan ile ilgili bilgiler...

BANU NOYAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Banu Noyan, 1970'te Şişli’de doğdu. Banu Noyan, üniversite eğitimini, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım yüksek Lisans’ yaparak tamamlamıştır. Ardından New York Üniversitesi’nde İşletme Doktorası yapmıştır.

Banu Noyan, Türkiye’nin en önemli koreograf ve organizatör isimleri arasında yer almaktadır. Halkla ilişkiler ve organizasyon denildiğinde ilk akla gelen isimlerden birisidir. Günümüzde ulusal ve uluslararası düzeyde, ses getiren ve getirecek olan birçok büyük organizasyonun altına imzasını atmaktadır. Geçmişten günümüze, Basın ve Halkla ilişkiler alanında dev kuruluşlarda üst düzey yöneticilik yapmıştır. Ayrıca onlarca güzellik yarışması ve yüzlerce moda gösterisinde koreograflığı üstlenen isim olmuştur. Banu Noyan, ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşları için de projeler üretmekte ve hayata geçirmektedir.

Banu Noyan’ın 2007 yılında boşandığı gazeteci Ayhan Işık ile olan ilk evliliğinden Banu Miray Işık (d.2006) adında bir kızı vardır. Banu Noyan, Ağustos 2019’da Amsterdam’da evlendiği reklamcı Ata Çağlayan’la 24 Şubat 2020’de boşandı.

25 Kasım 2019 tarihinde TV8 ekranlarında başlayan Doya Doya Moda yarışmasında Banu Noyan, Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez ile birlikte Jüri üyeliği yaptı. 7 Şubat 2020 tarihinde işlerinin yoğunluğu nedeni ile jüri üyeliğinden ayrıldı yerine Seray Sever geldi.

Üyesi olduğu kuruluşlar ve hizmetleri:

• Vefa Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi

• Türk Kalp Vakfı’nda İcra Kurulu Üyesi ve İletişim Başkanı

• Popsav Popüler Müzik Sanatı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

• Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Yüksek Danışma Şura Üyesi

• Çocuk Suçlarını Önleme Derneği’nde Projeler Koordinatörü