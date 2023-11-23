Belkiye Polat Kimdir? Belkiye Polat Kimin Annesi?

Erzurumspor'un başkanı Cemal Polat ve Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral acı haberle yıkıldı. Belkiye Polat kimdir? Sizler için yazdık.

Belkiye Polat Kimdir?

Belkiye Polat kimdir sorusu maalesef ki acı bir haberin ardından araştırılan sorulardan biri. Erzurumspor'un başkanı Cemal Polat'ın annesi ve Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral’ın teyzesi olan Belkiye Polat hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan Erzurumspor'un başkanı Cemal Polat ve Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral üzüntülerini sosyal medya üzerinden de belirtti.

Cemal Polat yaptığı açıklamada: "Dua kapım olan canım anam hakka yürüdü. Mekanı makamı cennet olsun. Sevenlerinin ve bizlerin başı sağolsun ifadelerini kullandı." Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ise "İlimiz eşraflarından Cezmi Polat, Cengiz Polat ve Cemal Polat’ın anneleri, aile büyüklerimizden olan teyzem Hacı Belkiye Polat hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağolsun" diyerek duyduğu hüznü ve acıyı sosyal medya üzerinden paylaştı. Belkiye Polat'ın cenazesi yarın 24 kasım'da cuma namazını müteakip Bursa merkez Mihraplı Camiinde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verilecek. Bizler de bir kez daha Allah'tan rahmet ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.