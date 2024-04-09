Birol Şahin kimdir? Aslen nereli? Kime çiçek fırlattı?

YRP'li Birol Şahin, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen devir teslim töreninde MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'e "şerefsiz" diyerek çiçek attı. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen devir teslim töreninde eski belediye başkanı Birol Şahin ile MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül arasında tartışma çıktı. Yeniden Refah Partisi'nin adayı olan eski belediye başkanı Şahin, törende MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'e "şerefsiz" diyerek çiçek attı. Bu olayın ardından Birol Şahin kimdir vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı! İşte tüm detaylar!

Birol Şahin kimdir? Daha önce neler söyledi?

Birol kaynaşlı eskiden MHP Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı iken Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın formasına tepki göstererek şunları söyledi; "Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil" Bu açıklamaya tepki olarak Şahin'e karşı sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı. Peki Birol Şahin kimdir? Birol Şahin, 1991-1998 yılları arasında Refah Partisi Kaynaşlı Belde Genel Başkanı olarak görev yaptı. 1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi Bolu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Birol Şahin biyografisi

Birol Şahin, 1960 yılında Düzce'de doğdu. İlk ve ortaokulu Kaynaşlı ilçesinde, liseyi Düzce Ticaret Lisesinde bitiren Şahin, Milli Gençlik Vakıflarında aktif olarak görev yaptı. Kaynaşlıspor'da As Başkanlık görevinde bulunan Şahin, 1991-1998 yılları arasında Refah Partisi'nden Kaynaşlı Belde Başkanlığı yaptı. 1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi Bolu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Şahin, Refah Partisi ve AK Parti Siyaset Akademilerinde eğitim gördü. Şahin, 2001-2011 yılları arasında AK Parti Kaynaşlı İlçe Başkanlığı yaptı. 7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Düzce Bağımsız Milletvekili adayı olan Şahin, 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'den Belediye Başkanı oldu. MHP’den ayrılan Şahin, 2023'te Yeniden Refah Partisi'ne geçti. Birol Şahin, evli ve 4 çocuk babasıdır.