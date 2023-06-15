Melek Mosso konseri nedeniyle tepki çeken Cüneyt Yüksel kimdir?

Yenişafak'ın haberine göre Melek Mosso konseriyle gündeme gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gelen tepkiler üzerine Ankara’ya çağırıldı. Yüksel burada savunmasını vermesinin ardından istifa etti.

CÜNEYT YÜKSEL KİMDİR?

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çanakçı Köyü nüfusuna kayıtlı olan Cüneyt Yüksel, 1977 doğumludur. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibidir. İşletme mezunu olan Yüksel, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Halkla ilişkiler son sınıf öğrencisi olarak öğrenimine de devam etmektedir. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları'nda görev alan Yüksel, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Komitesi Başkanı olarak görev yapmış, halen Tekirdağ MUSİAD üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Aktif siyasete 2009 yılında AK Parti'de, Tekirdağ Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Yüksel, dış ilişkilerden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında il başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2014 yılı Mahalli İdareler Seçimleri'nde Süleymanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı olmuştur. 2014 yılının Ağustos ayında Genel Merkez Teşkilat Başkalığ'ının talimatı ile Süleymanpaşa İlçe Başkanı olarak atanan Yüksel, bu görevini 2 yıl sürdürmüştür

2018 tarihinde gerçekleşen il kongresinde yeniden seçilen Yüksel, 1 Aralık 2018 yılında Süleymanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı olana kadar AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. Yüksel, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Cüneyt Yüksel, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı oldu ve seçildi.

15 Haziran 2023 tarihinde Melek Mosso konseri ile gündeme gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gelen tepkiler üzerine istifa etti.