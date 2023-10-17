Elif Akkuş kimdir? Neden Tutuklandı? TRT Muhabiri Gözaltına Alındı!

Elif Akkuş kimdir konusunda vatandaşlar yoğun bir merak içinde çünkü 25 yıl TRT'de çalıştıktan sonra gerekçesiz açığa alınan gazeteci Elif Akkuş, dün Ankara'da gözaltına alındı. Savaş muhabiri olarak görev yapan Elif neden açığa alındı henüz bilinmiyor. Daha önce görev yaptığı ve gittiği yerlere bakılacak olursa başarılarla dolu bir kariyere sahip. Gelin Elif Akkuş kimdir detaylı bir şekilde inceleyelim!

Elif Akkuş Kimdir? Kaç Yaşında?

Elif Akkuş, 1996 yılında TRT'de çalışmaya başladı. Başlangıçta Irak, Suriye ve Libya'nın da aralarında bulunduğu birçok kriz ve savaş bölgesindeki gelişmeleri aktardı. Mayıs 2023'te herhangi bir gerekçe gösterilmeden üç ay süreyle görevden uzaklaştırıldı. Elif Akkuş'un avukatı Hüseyin Ersöz, uzaklaştırma tebliğinde herhangi bir gerekçe sunulmadığını belirtti.

Elif Akkuş Savaş Muhabiri

Ersöz, hukuka aykırı olarak yürütülen işleme karşı Ankara 25. İdare Mahkemesi'nde dava açtıklarını açıkladı. Temmuz ayında uzaklaştırma süresi sona eren Akkuş'un TRT binasına girmesine izin verilmedi. Hakkında ne gerekçeyle böyle bir karar alındı henüz bilinmiyor.

Elif Akkuş Neden Gözaltına Alındı?

Savaş muhabiri Elif Akkuş'un avukatı Hüseyin Ersöz, Akkuş'un dün akşam Ankara'da gözaltına alındığını duyurdu. Ersöz'ün sosyal medyadaki açıklaması ise şu şekilde:

"TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş, az önce Ankara’da gözaltına alındı. İstanbul’daki evinde akşam saatlerinde arama yapılan, ancak Ankara’da bulunduğundan, hakkındaki Yakalama Kararı uygulanamayan ve telefonla Asayiş Şube Müdürlüğü’ne çağrılan Akkuş, emniyete giderek teslim oldu. İfadeye çağırsanız gelecek bir gazeteci hakkında Yakalama Kararı alınmasının 'hukuki' hiçbir gerekçesinin olamayacağını belirtelim. Bugün Akkuş’un Twitter hesabının birkaç kez hacklenmeye çalışıldığını da not düşelim."

Sosyal medyada da gündem olan olaya dair kullanıcılar birçok fikir ortaya attı. Elif Akkuş neden böyle bir durumla karşı karşıya kaldı bunu ileride öğreneceğiz.