Elvan Gruda Hayatını Kaybetti! Elvan Gruda Kimdir? Kimin Kızıdır?

Ayşen ve Yılmaz Gruda'nın kızları Elvan Gruda hayatını kaybetti. Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadesi kullanıldı.

Usta oyuncular Yılmaz ve Ayşen Gruda'nın kızları Elvan gruda2nın kontrollerini ihmal ettiğini ve hastalığını ciddiye almadığını belirten arkadaşları taziyelerini paylaştılar. Ayşen Gruda 23 Ocak 2019, Yılmaz Gruda ise bu yıl 25 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

ELVAN GRUDA KİMDİR?

Usta oyuncular Ayşen Gruda ve Yılmaz Gruda çiftinin kızları olan Elvan Gruda, 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Bir kez evlilik yapmış olan Elvan Gruda'nın ise Emre Gruda adında bir oğlu vardır.

Elvan Gruda, 55 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ELVAN GRUDA'NIN ANNESİ AYŞEN GRUDA KİMDİR?

1944 yılında Ayşe Erman adıyla İstanbul'da doğdu. Kardeşleriyle beraber tiyatrocu olan annesinin gölge oyunlarını izleyerek büyüdü. Kardeşleri oyuncu Ayten Erman ve Ayben Erman'dır. Gruda Yeşilçam’ın birçok filminde yer aldı .Domates güzeli olarak bilinen Gruda, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi usta oyuncularla da birlikte rol aldı. daha sonra bu isimle tanındı.

1965 senesinde Yılmaz Gruda ile dünyevine giren Ayşen Gruda'nın, 1968 yılında bu evlilikten Elvan adında bir kızı oldu Evliliği yürütemeyen Gruda çifti, her zaman dost kalmak umuduyla 1976 yılında boşandı. İstanbul'da bulunan bir hastanede pankreas kanseri tedavisi gören Ayşen Gruda, bu hastalığa bağlı solunum yetmezliği sebebiyle 23 Ocak 2019'da 74 yaşında vefat etti.