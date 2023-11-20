Javier Milei Kimdir? Arjantin'de Ne Oldu? Aşırı Sağcı İktidar Nasıl Başa Geçti?

Javier Milei kimdir vatandaşlara tarafından yoğun bir şekilde merak ediliyor. Sağlık sistemini ve bazı kamu kurumlarını özelleştirmeyi, kamu harcamalarını kısıtlamayı ve vergileri düşürmeyi hedefleyen Arjantin'in yeni cumhurbaşkanı Javier Milei'ye yönelik eleştirilerden biri de çevre, sağlık ve eğitim gibi bakanlıklarını kapatacağını açıklamasıydı. Arjantin Merkez Bankası'na ek olarak.

Javier Milei Kimdir? Arjantin'de Nasıl Seçildi?

Milei'nin gündeminde ekonomik ilişkilerin yeniden düzenlenmesi de yer alıyor. Arjantin'in Brezilya ve Çin gibi en büyük ticari ortaklarıyla devletlerarası ilişkileri "komünistlerle uğraşmamak" nedeniyle sona erdirme ve bu ilişkileri özel yatırımcılara ve işletmecilere devretme niyetinde olduğunu ifade ediyor. Geçen hafta Milei, hükümetinin bir parçası olarak ABD, İsrail ve "özgür dünya" ile işbirliği yapma niyetini dile getirdi. Ayrıca Arjantin Pesosu yerine ABD Doları kullanımına geçeceğini iddia ediyor.

Javier Milei'nin Kişisel Hayatı Nasıl?

Bekar ve çocuksuz Javier Milei, 22 Ekim 1970'te Buenos Aires'te İtalyan kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Katolik okullarında eğitim gördü, Chacarita Junior Futbol Kulübü'nde kaleci olarak oynadı, Belgrano Üniversitesi'nde ekonomi okudu ve Torcuato Di Tella Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

1992-93 yıllarında Arjantin Merkez Bankası'nda altı aylık staj yapan Milei, 1996-2002 yılları arasında HSBC'de kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Sonraki 20 yılını çeşitli şirket ve enstitülerde ekonomist olarak çalışarak geçirdi. Aynı zamanda 2004'ten 2018'e kadar Arjantin'deki üniversitelerde ekonomi profesörü olarak çalıştı, akademik makaleler yayınladı ve ekonomik konferanslarda konuştu. Televizyon programlarında ekonomi yorumcusu olarak yer alırken kendine özgü tarzı ve farklı bakış açılarıyla ün kazandı.

Siyasi Geçmişi

Milei, 2021'den beri Kongre üyesi ve seçimlerde La Libertad Avanza (Özgürlük Gelişmeleri) Partisi'nin adayı olarak yarıştı ve Ağustos ayındaki ön seçimleri kazandı. Seçim öncesinde Milei, ekonomi dışında dikkat çeken açıklamalarda bulunarak Arjantinli Papa Francis'i eleştirmiş, onu kürtaja karşı çıkmak, iklim değişikliğini inkar etmek ve komünizmi desteklemekle suçlamıştı. Ülkenin tartışmalı siyasi figürlerinden biri oldu. Kendini özgürlükçü ve anarko-kapitalist olarak tanımlayan Milei, bireysel özgürlüğe odaklanan bir siyaset felsefesini benimsiyor ve rekabetçi bir serbest piyasayı savunuyor.