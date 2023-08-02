Kadir Yırtar Kimdir? Karabük Emniyet Müdürü Kadir Yırtar Kariyeri?

Türk emniyet teşkilatının önemli isimlerinden biri olan Kadir YIRTAR, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanarak yeni bir döneme başlıyor. Ankara'nın Polis Akademisi'nden 1993 yılında mezun olan ve meslek hayatına hızlı adımlarla ilerleyen YIRTAR, farklı illerde üstlendiği önemli görevlerle tanınmaktadır. 1969 yılında dünyaya gelen ve emniyet kariyerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nde başlayan YIRTAR, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı ve TC Frankfurt Başkonsolosluğu'nda da görev yapmıştır. Kadir YIRTAR, 2005 yılında EGM Koruma Dairesi Başkanlığı'nda önemli bir dönem geçirmiş, ardından Kahramanmaraş, Tekirdağ ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerinde başarılı çalışmalarıyla bilinmektedir. 2017 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden YIRTAR, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili olarak görev yapmış ve şimdi de Karabük İl Emniyet Müdürlüğünde asaleten göreve başlamıştır. Kadir YIRTAR'ın, tecrübesi ve liderlik vasıflarıyla Karabük'ün güvenliği ve asayişi için önemli bir aktör olacağı beklenmektedir.

KARABÜK EMNİYET MÜDÜRÜ KADİR YIRTAR KİMDİR ?

Kadir YIRTAR, 1969 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş başarılı bir emniyet müdürüdür. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra, 1989 yılında Polis Akademisi'ne katılmış ve 1993 yılında mezun olmuştur.

Meslek hayatına başladıktan sonra önemli görevlerde bulunmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 1993-1999 yılları arasında çalışmış, daha sonra TBMM Koruma Daire Başkanlığı ve TC Frankfurt Başkonsolosluğu'nda Ataşe olarak görev yapmıştır. Kadir YIRTAR, kariyerindeki önemli dönemlerden birini 2005 yılında EGM Koruma Dairesi Başkanlığı'nda geçirmiştir.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nde 2005-2009 yılları arasında görev alan YIRTAR, görev başarısı ve performansıyla dikkat çekmiştir. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde 2009-2014 yılları arasında da başarılı çalışmalara imza atmıştır. Ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde 2014-2017 yılları arasında önemli görevler üstlenmiştir.

2017 yılı Ağustos ayında 1. Sınıf Emniyet Müdürü unvanına terfi eden Kadir YIRTAR, kariyerine Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili olarak devam etmiştir. 07.07.2022 tarihinde Karabük İl Emniyet Müdür Vekili olarak atanmış ve 11.08.2022 tarihli 2022/393 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kararıyla asaleten Karabük İl Emniyet Müdürü olarak görevine başlamıştır.

Kadir YIRTAR, evli ve 2 çocuk babasıdır. Meslek hayatındaki başarıları ve deneyimleri, Karabük halkının güvenliği ve asayişi için önemli bir etken olacağı düşünülmektedir. Yeni görevindeki performansı merakla beklenmektedir.