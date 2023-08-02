Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal Kimdir ?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye yeni rektör atadı ve Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal getirildi. Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal kimdir? Nereli ve kaç yaşında

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET HAMDİ TOPAL KİMDİR ?

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, 1974 yılında Giresun'un Eynesil İlçesi'nde doğmuştur. Babası Emekli terzi Mustafa Topal'dır. Lisans eğitimini 1996'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, yüksek lisansını 1999'da Marmara Üniversitesi'nde, doktorasını ise 2004'te Ankara Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 2012'de Doçent, 2018'de Profesör ünvanını almıştır.

Kariyerinde Ankara Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi'nde görev almıştır. 24 Mayıs 2019'dan itibaren Kastamonu Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, uluslararası hukukun farklı alanlarında, özellikle güvenlik, terörizm, kuvvet kullanma, bireylerin cezai sorumluluğu ve uluslararası suçlar, göç ve mülteci sorunları konularında yayımlanmış çalışmalara sahiptir. Evli ve iki çocuk babasıdır.