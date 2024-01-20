Lokman Kuzu kimdir? Lokman Kuzu kiminle evli? Lokman Kuzu'nun mesleği ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Türkiye Uzay Ajansı’nın misyonu ve hedefleri hakkındaki söyleşine katılacak olan Lokman Kuzu'nun hayatı merak edildi. SUBÜ Konuşmaları’ her Çarşamba saat 14.00’de üniversitenin resmi YouTube kanalı ‘SUBÜ Haber’ üzerinden canlı yayınlanacak.

LOKMAN KUZU KİMDİR?

1974 Konya doğumludur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü tamamlayan Prof. Dr. Lokman Kuzu, Özbekistan’ın başkenti Taşkent ve İstanbul’da çeşitli projelerde çalıştıktan sonra New York Bursu ile Syracuse Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Doktora sonrasında Fransa’nın Toulouse ve Cannes şehirlerinde uydu projelerinde çalıştı. Kariyerini gözlem uyduları, haberleşme uyduları ve yer istasyonları üzerine yaptı.

Türksat Anonim Şirketi’nde TV Platform Direktörü, Mitsubishi Elektrik Şirketi’nde Program Yöneticisi, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Enstitü Müdürü olarak çalıştı. Halen TrAnten Elektronik Anonim Şirketi Genel Müdürü ve Karabük Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ve görüntü uydusu İMECE projelerini başlatmış ve önemli altyapılar kazandırmıştır.

LOKMAN KUZU KİMİNLE EVLİ?

Lokman Kuzu'nun özel hayatına dair bilgiler net olarak yer almamaktadır. Ancak Lokman Kuzu'nun evli olduğu kiminle evli olduğu ise bilinmemektedir.