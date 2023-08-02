Mahmut Karabulut Kimdir? Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut kaç yaşında?

Emniyet teşkilatının deneyimli ve özverili isimlerinden biri olan Mahmut Karabulut, Elazığ'ın gurur kaynaklarından biri. Polis Koleji ve Polis Akademisi'nden mezun olan Karabulut, meslek hayatında farklı illerde üstlendiği çeşitli görevlerle adından sıkça söz ettirdi. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanlığı gibi önemli görevlerin yanı sıra, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde de başarılı çalışmalar gerçekleştirdi.

KONYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARABULUT KİMDİR ?

1965 yılında Elazığ ilinde doğan Mahmut Karabulut, emniyet teşkilatının başarılı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Polis Koleji ve Polis Akademisi'nden başarıyla mezun olan Karabulut, uzun yıllar boyunca çeşitli illerde görev yaparak emniyet alanında deneyim kazandı.

İzmir, Batman, İstanbul, Tokat, Tekirdağ, Diyarbakır ve Gaziantep gibi illerde değişik birimlerde görev yapan Karabulut, her görevinde üstün başarıları ve özverili çalışmalarıyla takdir topladı. 14 Temmuz 2010 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Karabulut, önemli görevlerde de yer aldı.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanlığı ve Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü gibi kritik görevlerde bulunan Karabulut, liderlik vasıfları ve emniyet teşkilatına katkılarıyla dikkat çekti.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü görevinin ardından, 6 Temmuz 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanması, kariyerindeki önemli bir dönüm noktası oldu.

Evli ve bir çocuk babası olan Mahmut Karabulut, ailesine olan bağlılığı ve mesleki başarılarıyla emniyet alanında örnek bir isim olarak tanınmaktadır.