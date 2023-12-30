Mehmet Büyükekşi İstifa Etti Mi? Süper Kupa'nın Ertelenmesi Sonrasında Mehmet Büyükekşi İstifa Etti Mi?

Dün akşam Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa kapsamındaki maçta yaşanan kriz sonrası Türkiye hala iki büyük takımın gerçekleşmeyen maçını konuşmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin zaten skandallarla gündeme geliyor olması üzerine futbolseverler tarafından istifa talebi yinelendi.

Hakem Halil Umut Meler'e saha içinde saldırılmasından sonra da istifa talebi yinelenen Mehmet Büyükekşi istifa etti mi? TFF Başkanı kim oldu? Mehmet Büyükekşi kimdir?

Doğan Haber Ajansına göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi henüz istifa etmedi. TFF yetkileri konuyu yalanlarken dün akşam TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kaldığı otele kendisinin rahatsızlanması üzerine ambulans ekipleri sevk edildi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

Mehmet Büyükekşi16 Haziran 2022'den beri Türkiye Futbol Federasyonu başkanıdır. 2008 yılında Galatasaray kongre üyesi olan Büyükekşi, 2019'da Gaziantep FK'nin başkanı oldu. 2021'de başkanlığı bıraktı ve bir yıl sonra Türkiye Futbol Federasyonu başkanı oldu.

10 Mayıs 1961 tarihinde Gaziantep'te doğdu. 1984'te Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Çeşitli banka ve vakıflarda, Türk Hava Yollarında yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2019-2021 yılları arasında Gaziantep FK başkanlığı yaptı. 30 Mayıs 2022'de Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 16 Haziran 2022'de tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 158 oyla başkan seçildi. 22 Haziran 2023'te tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 4 yıllığına yeniden seçildi.

Büyükekşi, evli ve 3 çocuk babasıdır.