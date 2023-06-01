Melike Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Melike Şahin şarkıları

Şarkıcı Melike Şahin sosyal medyada gündem oldu. Melik Şahin, internet üzerinden yapılan sorgulamalarda da günün en çok aratılan konu başlıklarından biri oldu.

Peki Peki Melike Şahin kimdir? Melike Şahin kaç yaşında, nereli? Melike Şahin şarkıları neler? İşte Melike Şahin hakkında bilgiler...

MELİKE ŞAHİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Melike Şahin 18 Nisan 1989'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Melike Şahin, şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir.

Melike Şahin, aslen Sivas Divriğilidir. Çocukluğundan itibaren müziğe büyük bir ilgi duyan Melike Şahin, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuduğu esnada Çağdaş Müzik Merkezi’nde Timur Selçuk’tan şan dersleri almıştır.

Şahin, 2012'de Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. Şahin eğitiminin ardından, 2017'ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak çalışmıştır. Baba Zula’yla çalışmayı bırakmadan kısa bir süre önce "Melikşah ve Saz Arkadaşları" adı altında bir proje başlattı, bu ekip ile Beyoğlu'nda Kanto isimli meyhanede arabesk temalı bir repertuvar ile bir süre konserler verdi.

Melike Şahin, 2017'de Djam isimli filmde üç şarkı seslendirerek yer almış ve aynı yıl filmin dünya prömiyeri öncesinde Cannes Film Festivali’nde konser vermiştir.

Melike Şahin, 2017'de ilk teklileri Bi' fırlatsam ve Deli Kan ile solo kariyerine başladı. 2018 - 2019 yılları arasında çok sayıda konser verdi ve Diva Bebe Show adlı canlı şov programı yaptı

İlk solo albümü Merhem'i Şubat 2021'de yayımlayan Şahin, bu dönemde pandemi dolayısıyla konser veremese de şahsi sosyal medya hesaplarından çevrimiçi çok sayıda canlı yayın yaptı.

Albümün ilk teklisi, Ocak 2021'de yayımlanan "Uykumun Boynunu Bükme" oldu. Albümün yayımlanışı sonrasında ilk resmi konserini Haziran 2021'de Zorlu PSM'nin çevrimiçi yayın platformunda yaptı.

MELİKE ŞAHİN'İN ALBÜMLERİ

• 2021: Merhem

MELİKE ŞAHİN'İN ŞARKILARI

• 2017: Bi' fırlatsam

• 2017: Beni Yalnız Koma (Boom Pam ile)

• 2017: Deli Kan

• 2018: Sevmek Suçsa Suçluyum

• 2018: Tutuşmuş Beraber

• 2019: Kimin Izdırabı

• 2019: Sakla Beni (Kutiman ile)

• 2019: Kara Orman

• 2020: Geri Ver

• 2020: Kilitli Kapılar Açılsa (Hakan Taşıyan ile)

• 2020: Elimi Tut (Kutiman ile)

• 2020: Ukde (Ah! Kosmos ile)

• 2021: Uykumun Boynunu Bükme

• 2021: Pusulam Rüzgar (Mert Demir ile)

• 2022: Kader Diyemezsin (Saygı Albümü: Bergen)

• 2022: Miras (Ah! Kosmos ile)

• 2022: İsyan (Ko Shin Moon ile)

• 2022: Öpmem Lâzım (Baker Aaron Remix)

• 2022: Olur Mu (Gazapizm ile)

• 2023: Ellerin Hani?

• 2023: Pençe