Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan kaş yaşındadır ve aslen nerelidir?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçen gün görüştüğü Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı oldu. Amerika'da çalışan Hafize Gaye Erkan'ın Ankara da Mehmet Şimşek ile bir araya gelmesi ardından çıkan haberler sonrası Erkan'ın hayatı merak edildi. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hale Gaye Erkan'ın aslen nereli olduğu ve eğitim hayatı merak edildi. Merkez Bankasının ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti.

Merkez Bankasının başına geçecek olan Hafize Gaye Erkan'ın haberi Resmi Gazete'de duyuruldu. ABD Banka krizlerinde adı sıklıkla geçen Erkan'ın atamasıyla Türkiye ekonomisinde Batı odaklı bir sistemin işleyeceğine dair yorumlar ortaya atıldı.

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR? ASLEN NERELİDİR?

1982 yılında doğdu. Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği alanında birincilikle mezun olması akabinde soluğu Amerika'da aldı. Princeton Üniversitesi'nde Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik alanında doktora derecesini tamamladı.

Ekonomi ve finans üzerine eğitimler alan Hafize Erkan Gaye, First Republic Bank bünyesinde görev aldı. Bankacılıktan yatırımcılığa kadar birçok alanda kendini geliştiren Hafize Gaye Erkan, Co-Chief Executive Officer, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Depozito Sorumlusu ve Co-Chief Risk Officer gibi görevlerinde de bulundu.

10 yılını Goldman Sachs'ta geçiren Erkan, Yönetici Direktör ve Finansal Kuruluşlar Grubu Analitik ve Stratejiler Bölümü Başkanı görevlerine kadar yükseldi. İlk kez 2019 yılında, Crain's'in Bankacılık ve Finans Sektöründe Önemli Kadınlar listesine ve American Banker'ın İzlenmesi Gereken Kadınlar listesinde adı yer aldı.