Mete Gazoz aslen nerelidir? Mete Gazoz kimdir? 2023 Güncel

Uluslararası spor kariyerine 2013 yılında başlayan Mete Gazoz, kazandığı madalyalarla Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. Gösterdiği başarılarla beğeni toplayan Mete Gazoz, son dönemde en çok aranan sporculardan biri haline geldi. İnsanlar Mete Gazoz'un aslen nereli olduğu, aile geçmişi, kim olduğu ve başarılarının neler olduğu hakkında sorular soruyorlar. Mete Gazoz hakkında en güncel bilgiler ise şu şekilde!

METE GAZOZ ASLEN NERELİ?

Mete Gazoz, 8 Haziran 1999'da İstanbul'da doğdu. Giresunlu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası eski milli okçu Metin Gazoz, annesi İstanbul Okçuluk Kulübü başkanı Meral Gazoz'dur. Okçuluğa 2010 yılında başlayan Mete Gazoz, yüzme, basketbol, ​​resim ve piyano ile uğraşarak okçulukta da kendini geliştirdi. İlk ve orta öğrenimini İhlas Koleji'nde tamamladı.

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen 2013 Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Yıldızlar kategorisinde Genç Erkekler Olimpik Takımı ile gümüş madalya kazanarak ilk uluslararası başarısını elde etti. Bakü'de düzenlenen 2015 Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti. Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bireysel kategoride gümüş madalya kazandı. 2016 Yaz Olimpiyatlarına 17 yaşında katılmıştır.

METE GAZOZ HANGİ BAŞARILARI ELDE ETMİŞTİR?

Mete Gazoz, Arjantin'de düzenlenen 2017 Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda karma takım klasik yay olimpik kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunlarında altın madalya kazandı. Berlin'de düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın dördüncü etabında dört altın madalya kazandı.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından 2018'in en iyi erkek olimpik okçusu seçildi. Ayrıca federasyon jürisi tarafından "Yılın Çığır Açan Sporcusu" seçildi. Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen 2019 Avrupa Grand Prix'sinin sıralama turlarında erkekler olimpik kategorisinde yarıştı ve birinci oldu. Bu puanla Gençlik Dünyası ve Yetişkin Avrupa rekorları için yeni bir rekor kırdı.

ÖDÜL ÜZERİNE ÖDÜL KAZANDI!

2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları karma takım kategorisinde bronz madalya mücadelesinde Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz dördüncü oldu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bireysel klasik yay finalde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 mağlup eden Mete Gazoz, altın madalyanın sahibi oldu.

Yumenoshima Okçuluk Sahası'nda oynanan karşılaşmayı 6-4 kazanan Mete, Olimpiyat Şampiyonu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Olimpik Karma Milli Takım, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nı 4. sırada tamamladılar. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz, erkekler ferdi olimpik kategorisinde bronz madalya kazandı.

Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 2022 Akdeniz Oyunları'nda Mete Gazoz bireysel kategori finalinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Akdeniz Oyunları programına ilk kez dahil edilen karma takım kategorisinde Yasemin Ecem Anagöz ile birlikte yarıştı. Finalde İtalya'yı 5-3 yenen Gazoz-Anagöz ikilisi altın madalyayı elde ederek karma takım kategorisinde ilk Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu.

OKUNU AÇIK ARTIRMADA SATARAK DEPREMZEDELERE BAĞIŞLADI!

2023 Kahramanmaraş-Gaziantep depreminde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullandığı oku, depremden etkilenen çocukların eğitimine yönelik gelirle açık artırmada sattı. 6 Ağustos 2023 tarihinde 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda rakibi Eric Peters'ı yenerek şampiyon oldu.

METE GAZOZ'UN SAĞLIK SORUNU NEDİR?

Mete Gazoz şampiyonluğundan sonra verdiği demeçte kameralar karşısında izleyenlerinin gözünden kaçmayan bir hastalığa sahip olduğunu gösterdi. Resmi bir açıklama yapılmayan ancak tahminlere göre Tourette Sendromu olma ihtimali olan Mete Gazoz sağlık sorunu ile ilgili detaylı yazdık.