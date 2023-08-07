Mete Gazoz sağlık sorunu nedir? Mete Gazoz'un hastalığı nedir?

Milli sporcumuz Mete Gazoz sağlık sorunu ile gündeme geldi. Şampiyon olduğu olimpiyat sonrası verdiği demeçlerde seyircilerinden gözünden kaçmayan sağlık sorunları olduğu görüldü. Mete Gazoz'un ailesi bu konuda bir açıklama yaptı mı? Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz'un hastalığı nedir? sizlere aktarıyoruz.

METE GAZOZ SAĞLIK SORUNU

Okçu Mete Gazoz, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay şampiyonu oldu. Finalde Gazoz, Kanadalı rakibi Eric Peters'ı 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Yarı finalde Gazoz, dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan Brezilyalı Marcus D'Almedia'yı 7-3'lük skorla mağlup etti. Çeyrek finalde Şilili Ricardo Soto'yu da 6-2 mağlup etti. Mete Gazoz şu anda dünya sıralamasında 12. sırada. Gazoz, bu galibiyetle Paris 2024 Olimpiyatlarına katılma hakkını elde etti.

"Bugün bu gezegendeki en iyi okçuydum ve gelecekte de en iyisi olmaya devam edeceğim" dedi.

METE GAZOZ'UN HASTALIĞI NEDİR?

Milli okçu Mete Gazoz'un altın madalya kazanmasının ardından yaptığı konuşmada başarısını anlatan Mete Gazoz'un konuşması dikkat çekti. Olimpiyat şampiyonu olduktan sonra Paulo Coelho'ya yanıt verirken konuşan Mete Gazoz'un konuşmakta güçlük çektiği fark edildi. Ailesi ve kendisi herhangi bir açıklama yapmazken, milli sporcumuz Mete Gazoz'un "konuşma bozukluğu" ya da halk tabiriyle "kekeme" ya da Tourette sendromuna benzer bir rahatsızlığı olabileceği düşünülüyor.

TOURETTE SENDROMU NEDİR?

Tourette sendromu, genellikle TS olarak kısaltılan, tekrarlayıcı ve istemsiz hareketler ile seslerin yani tiklerin karakterize ettiği nörolojik bir bozukluktur. Tikler, ani, hızlı ve kontrol edilemeyen hareketler veya sesler olarak ortaya çıkar ve şiddetleri ile sıklığı değişebilir. Bu tikler basit ve kısa hareketlerden daha karmaşık ve uzun süreli eylemlere kadar çeşitlilik gösterebilir. Tourette sendromu genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar ve genellikle 5 ila 10 yaşları arasında en şiddetli düzeye ulaşır.

Tourette sendromunun tam olarak nedeni henüz anlaşılamamakla birlikte beynin Nörotransmitter sistemlerini etkileyen genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu olduğuna inanılmaktadır. Tourette sendromunun henüz bir tedavisi olmamakla birlikte, durum genellikle yetişkinliğe ulaşıldığında daha az şiddetli hale gelebilir. Birçok durumda tikler davranışsal terapiler, ilaçlar ve sağlık profesyonellerinin desteği ile yönetilebilir. Tourette sendromu olan bireylere anlayış ve empatiyle yaklaşmak son derece önemlidir, çünkü bu durum günlük yaşamlarını ve etkileşimlerini önemli ölçüde etkileyebilir.