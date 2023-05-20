Nuri Sesigüzel kimdir? Nuri Sesigüzel nereli? Neden hayatını kaybetti?

Nuri Sesigüzel'in ismi sosyal medya ve internette gündem oldu. Nuri Sesigüzel'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Peki Nuri Sesigüzel kimdir? Nuri Sesigüzel nereliydi? Neden hayatını kaybetti, ölüm sebebi ne? İşte Nuri Sesigüzel ile ilgili bilgiler...

NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?

Nuri Sesigüzel, doğum adıyla Nuri Kaçtaş, 1 Temmuz 1937'de tarihinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dünyaya gelmiştir. Nuri Sesigüzel, ses sanatçısı ve sinema oyuncusudur.

Nuri Sesigüzel, 13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül vermiştir. 14 yaşında saz çalmaya başlayan Sesigüzel, 1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı.

"Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük” adlı ilk 45'liğini çıkardıktan sonra Ankara Radyosu ile sesini tüm Türkiye'ye duyuran sanatçı, "Sarı Sabahlık, Ağlayan Gözlerim, Saç Beyaz Oldu" türküleriyle altın plak kazandı.

Sinema oyunculuğuna 1963'te "Kara Yılan" filmi ile adım atan sanatçı, 1964'te Fabrikanın Gülü, 1966'da "Kara Tren", 1969'da "Aşk Türküsü", "Mahallenin Namusu", 1970'de "Kaderin Oyunu" adlı filmlerde rol aldı.

Usta sanatçı 1966'da "Geceler Yarim Oldu" ve "Burçak Tarlası", 1968'de ise "Kara Sevda" filmlerinin müziklerini yaptı.

Oyuncu arkadaşlarıyla 1975'te Film-San Vakfını kuran Sesigüzel, 1977’de "Bir Yiğit Gurbete Gitse" filminde oynadı.

NURİ SESİGÜZEL ÖLÜM SEBEBİ NE?

86 yaşındaki Nuri Sesigüzel, Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Sesigüzel için 21 Mayıs Pazar günü öğle vaktinde Teşvikiye Camii'nde tören düzenlenecek.

Nuri Sesigüzel'in Büyükçekmece mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

NURİ SESİGÜZEL'İN FİLMOGRAFİSİ

• 1963: Kara Yılan

• 1964: Fabrikanın Gülü

• 1965: Ağlayan Gözler

• 1966: Burçak Tarlası

• 1966: Fabrikanın Şoförü

• 1966: Geceler Yarim Oldu

• 1966: Kara Tren

• 1966: Kartal Yavrusu Hamido

• 1966: Seher Vakti

• 1967: Acı Türkü

• 1967: Acı Tutku

• 1967: Aşkınla Divaneyim

• 1967: Garipler Sokağı

• 1968: Kara Sevda

• 1968: Kara Yazım

• 1968: Mezarım Mermerden Olsun

• 1968: Yaşamak Haram Oldu

• 1968: Yayla Kartalı

• 1969: Kendi Düşen Ağlamaz

• 1969: Bir Aşk Türküsü

• 1969: Dost Hançeri

• 1969: Gelin Ayşe'm

• 1969: Gül Ayşe

• 1969: Mahallenin Namusu

• 1969: Mezarımı Taştan Oyun

• 1969: Tütüncü Kız Emine

• 1969: Vatan Borcu

• 1970: Günahımı Çekeceksin

• 1970: Ham Meyve

• 1970: Kaderin Oyunu

• 1973: Züleyha

• 1974: Başa Gelen Çekilir

• 1975: Bahtı Kara Yarim

• 1975: Deli Deli Tepeli

• 1977: Bir Yiğit Gurbete Gitse