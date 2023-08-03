O Ses Türkiye Rap 2023 şampiyonu belli oldu! Eray Ünal kimdir?

Tokatlı Eray Ünal şampiyon oldu! Peki O Ses Türkiye Rap şampiyonu Eray Ünal kimdir?

O Ses Türkiye Rap 2023 şampiyonu belli oldu! Eray Ünal kimdir?
Mustafa Çakır Mustafa Çakır
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Milyonlarca izleyicisi olan ve 2. sezonu EXXEN platformunda yayınlanan O Ses Türkiye Rap yarışmasının şampiyonu belli oldu. Zorlu hayat koşullarından geçerek O Ses Türkiye Rap şampiyonu olan Eray Ünal'ın hayatına dair tüm bilinenleri sizler için derledik. 

ERAY ÜNAL KİMDİR?

Tokat Erbaalı olan şarkıcı Eray Ünal 1998 yılında Tokat'ta dünyaya geldi. Lise eğitiminden sonra üniversite eğitimini de tamamlayan Ünal, Rap dünyasına giriş yaptı. Uzun yıllardır hayalini kurduğu O Ses yarışmasında bu gece şampiyonluğu göğüsledi.

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