Osman Pamukoğlu, 27 Aralık 1947 tarihinde Sinop’ta dünyaya geldi. Ortaokuldan itibaren askeri okullarda okuyan Pamukoğlu'nun eğitim aldığı okullar; Kuleli Askeri Lisesi, Kara Harp Okulu, Piyade Okulu, Kara Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Milli Güvenlik Akademisi’dir.

Osman Pamukoğlu Kimdir? Aslen Nereli ve Neden Gündem Oldu?

10 yıl Piyade subayı olarak görev yapan Pamukoğlu, 16 yıl kurmay subay olarak kıta komutanlıkları ve karargah subaylığı görevlerinde bulundu.

Osman Pamukoğlu, 1993 senesinde Tuğgeneralliğe terfi etmiş, 1997’de Tümgeneral olmuştur. 2002 yılından Tuğgeneralliğe terfi eden Pamukoğlu, 43 sene askeri üniforma giymiştir.

Başarı Nişanları

Pamukoğlu, 1. Dereceden Altın Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, 2 kez Üstün Cesaret ve Feragat Nişanı ve 5 kez Üstün Birlik Yetiştirme Nişanı almıştır.

Osman Pamukoğlu aynı zamanda Türk Ordusu’nda 5 tane Üstün Birlik Yetiştirme Nişanı’na sahip tek kişidir.

PKK'ya Karşı Mücadelesi

1993-1995 yılları arasında Hakkari'de PKK terör örgütüne karşı yönettiği operasyonlarda, terör örgütüne bağlı dağdaki militan sayısı 12.000’den 6.000’e düşmüştür.

30'a yakın sınır dışı askeri harekatlar Osman Pamukoğlu'nun yönetiminde yapılmıştır. Pamukoğlu'nun başarılı operasyonlarıyla ilgili dönemin Genel Kurmay Başkanı Doğan Güneş “Üç tane Pamukoğlu olsa terörü bitiririz.” açıklamasında bulunmuştur.

Pamukoğlu'nun Siyasete Girişi

Osman Pamukoğlu, 28 Temmuz 2008 yılında siyasete girmiş ve 4 Eylül 2008’de Hak ve Eşitlik Partisi’ni kurmuştur. Hak ve Eşitlik Partisi’ne 900.000 resmi başvuru olmuştur. Pamukoğlu partiye gelen başvuruların çoğunun 18-35 yaş arasında olduğunu söylemiştir.

Pamukoğlu, Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde İstanbul 3. bölgeden bağımsız adaylığını koymuş ancak yeterli oy olmadığından meclise girememiştir. Aynı zamanda, PKK terör örgütüne karşı dik duruşuyla bilinen Vatan Partisi'ni 2018 seçimlerinde desteklemiştir. Daha sonra HEPAR’ın kurultayında istifa etmiş ve “Partiyi gençlere bırakıyorum” diyerek genel başkanlıktan ayrılmıştır.

Osman Pamukoğlu'nun Kitapları