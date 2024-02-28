Ozan Arapoğlu kimdir? Esra Erol'a neden katıldı?

Ozan Arapoğlu kimdir televizyon ekranlarında Esra Erol izleyenler tarafından yoğun şekilde merak ediliyor. Yıllar önce ailesinin para karşılığı başka bir aileye kendisini verdiğini iddia ederek gerçek ailesinden hesap sormak istediğini söyleyen Ozan Arapoğlu'nu tanıyalım.

Ozan Arapoğlu kimdir? Aslen nereli? Neden Esra Erol'a çıktı?

ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol" programında Ozan Arapoğlu'nun biyolojik annesini bulma arayışı ve bu süreçte yaşananlar sosyal medyada ve internette büyük ilgi uyandırdı. Ozan Arapoğlu, 3 yaşındayken ailesi tarafından para karşılığı Sekman ailesine teslim edildiğini ve ailesinin onlara 3 yıl boyunca para ödediğini iddia etti. Programda, Ozan Arapoğlu'nun biyolojik annesi olduğunu iddia ettiği İkbal Arapoğlu'nun aranmasıyla ilgili bir olay yaşandığına değinildi. Ancak İkbal Arapoğlu'nun o dönemde bir gece kulübünde çalıştığının nasıl bilindiği konusunda net bir bilgi verilmedi. Programda Ozan Arapoğlu'nun çocukluğunda yaşadığı zorluklar ve koruyucu ailesinin kötü muamelesi detaylı bir şekilde ele alındı.

Dursun Bey programda tek tek açıkladı!

Programa canlı olarak katılan Dursun Bey, çocukluğunda Ozan Arapoğlu ile ilgilendiğini ve ona destek olduğunu belirtti. Ancak Ozan Arapoğlu'nun programda çocukluğuna dair anlattığı olumsuz deneyimleri reddederek sinirlendi ve Ozan'ın madde bağımlılığı olduğunu iddia etti. Esra Erol'un programında yaşanan bu olay, çocukluk döneminde yaşanan zorluklara ve biyolojik aile arayışına ilişkin karmaşık bir hikayeyi gün ışığına çıkardı. Programın ilerleyen bölümlerinde konuya ilişkin ayrıntılar netleşerek olayın sonucu belirlenebilecek. Esra Erol izleyicileri ekran başında bu olayı merakla izliyorlar ve sonucunu bekliyorlar.