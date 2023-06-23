Özkan Uğur kimdir?

Lenf kanseriyle mücadele eden MFÖ grubunun sevilen ismi usta müzisyen Özkan Uğur'dan üzen haber geldi. Ünlü sanatçının üç aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği ortaya çıktı.

ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

17 Ekim 1953 yılında İstanbul’da hayata gözlerini açan Raif Özkan Uğur, ailenin beşinci çocuğu. Özkan Uğur, Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolin çalmaya başladı. Fenerbahçe Lisesi'nde okurken, "Atomikler" adında amatör bir grup kurup, coverlar yapdı.

Profesyonel müzik hayatına 1970'te birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 senesinde Kızıltoprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe başladı.

O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaya başladı. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu. Kaygısızlar'ın dağılmasından sonra 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtalan Ekspres adlı grubun ilk kadrosunda yer aldı ve Ankara Dedeman'daki ilk konserde yer aldı.

1974'te gruptan ayrıldıktan sonra bu dönemden eski arkadaşları Mazhar - Fuat'ın hazırladığı stüdyo albümündeki şarkılarını bas gitarla çaldı.

1976'da yine Fuat Güner ve Mazhan Alanson ile İpucu Beşlisi'ne geçti. Bir 45'lik yayımlayıp, Seyyal Taner ile çalıştılar. Grubun dağılmasıyla 1978'de Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yı kurdu. Bu grup ile katıldıkları 1978 Türkiye Eurovision elemelerinde bestesi Galip Boransu'ya ait "İmkansız" adlı şarkıyla 4. olmuştur.