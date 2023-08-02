Polis Başmüfettişi Arif Çankal Malatya Emniyet Müdürlüğüne atandı! Arif Çankal kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama kararıyla Türkiye genelinde 52 il emniyet müdürü değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile birlikte, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü görevine Arif Çankal atandı. Peki, Arif Çankal kimdir ve görev öncesi deneyimleri nelerdir?

ARİF ÇANKAL KİMDİR?

1966 yılında Kırıkkale'de doğan Arif Çankal, Polis Akademisi'nden 1989 yılında mezun oldu.

Kariyerine Güvenlik Daire Başkanlığı'nda Komiser Yardımcısı olarak başladı ve terörle mücadele alanında birçok görev üstlendi.

TERÖRLE MÜCADELEDE UZMANLIK

Arif Çankal, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nda ve farklı ilçelerde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Terörle mücadele konusunda çeşitli uzmanlık kursları aldı ve bu alanda eğitimler verdi.

GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI VE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

2012 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.

Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Polis Başmüfettişi olarak çalıştıktan sonra Güvenlik Daire Başkanlığı görevine atandı

BURDUR VE MALATYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

2017 yılında Burdur İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

2019 yılında merkeze alındıktan sonra, 02.08.2023 tarihli kararnameyle Malatya Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

EĞİTİM DURUMU VE AİLE HAYATI

Arif Çankal, Kamu Yönetimi mezunudur ve İngilizceyi iyi derecede bilmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

MALATYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANDI

Arif Çankal, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevine başlayarak kentteki güvenlik ve asayişi sağlamak için çalışmalarına devam edecek.