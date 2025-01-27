Türkiye ve Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen hayatını kaybetti

Kurucusu olduğu ve uzun yıllar yönettiği Türkiye Araştırmalar Merkezi’nden (TAM) ayrıldıktan sonra yine aynı alanlarda faaliyet gösteren Türk-Alman-Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nı (TAVAK) kurup, yönetimini üstlenen Prof. Şen, yaşamının 40 yıla yakın bölümünü Almanya’da geçirmişti. TAVAK’ın merkezini 2010 yılında İstanbul’a taşıyan ve çalışmalarını orada sürdüren Prof. Şen’in cenazesi yarın öğle namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Hem kurduğu ve yönettiği kurumlar aracılığıyla, hem de araştırmacı-yazar olarak Türkçe, Almanca ve İngilizce çok sayıda kitaba, yayına imzasını atan, uluslararası toplantıların gerçekleşmesini sağlayan, çalışmaları ve eserleri nedeniyle Almanya’nın saygın ödüllerini alan Prof. Şen, Almanya’daki Türklerin sosyal, siyasal ve kültürel alanlardaki eşit haklar mücadelesinin de öncüleri arasındaydı. Almanya’daki Türk toplumunun önde gelen isimleri sosyal medya platformlarında yaptıkları taziye paylaşımlarında Prof. Şen’in çalışmaları ve mücadelesini övgüyle dile getiriyorlar. Onu “ele avuca sığmayan”, “fincancı katırlarını ürküten” bir aktivist ve bilim insanı olarak anıyorlar.

FARUK ŞEN: TÜRKİYE PERİNÇEK'E TEŞEKKÜR BORÇLU

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in AİHM'de kazandığı Ermeni soykırımı yalanı zaferiyle ilgili "Büyük savaş veren Doğu Perinçek 47 ülkenin oluşturduğu Avrupa Konseyi’nin mahkemesi olan AIHM‘de "Türkiye Ermenilere soykırım yapmamıştır" deme hakkını kazandırdı. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkı Doğu Perinçek'e teşekkür borçlu" açıklamasını yapan Faruk Şen demokratik kitle örgütlerine de çağrı yapmıştı: "Doğu Perinçek için çıkan karar son zamanlarda Türkiye hakkında ulusla arası alanda alınan en önemli karardır. Nobel ödüllerinden de daha kıymetlidir. İlk olarak İsviçre için geçerli olan bu karar örnek gösterilerek artık Almanya, Hollanda,İngiltere’de ve başka ülkelerde kullanılabilir. Şimdi Türk Sivil Toplum Kuruluşlarına düşen görev AİHM’nin İsviçre için aldığı bu kararın ABD, Avusturalya, Kanada, Güney Afrika gibi Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ülkeler tarafından da tanınmasını sağlamaktır."

40 YIL ALMANYA’DA YAŞADI

Prof. Dr. Faruk Şen 1948’de Ankara’da dünyaya geldi. Orta öğrenimini İstanbul’daki Alman Lisesi’de tamamlayan Şen, 1970’li yılların başında gittiği Federal Almanya’da Münster Üniversitesi’nde işletme ekonomisi eğitimi gördü. Aynı üniversitede doktorasını yaptıktan sonra Bamberg ve Essen Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Federal Almanya’nın eski başkenti Bonn’da 1 Ekim 1985 tarihinde ‘Türkiye Araştırmalar Merkezi’ni kuran Şen, daha sonra Essen’e taşınan ve ardından vakıf statüsü alan bu kurumu 23 yıl boyunca yönetti. 1991 yılında Essen Üniversitesinde profesör olan Şen, 1997 yılında Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Onur Nişanı’nı, 2003 yılında Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı’nı ve 2005 yılında da Türk-Alman Dostluk Ödülü’nü aldı. Prof. Şen, 2008 yılında dokuz Türk vatandaşının yanarak yaşamını yitirdiği Ludwigshafen yangınının ardından, bir gazetede yayımlanan ve Almanya Türklerinin yaşadıklarını, geçmişte Yahudilere uygulanan Nazi politikalarıyla kıyaslayan yorumu nedeniyle yoğun bir karalama kampanyasıyla karşı karşıya kaldı, ardından TAM Direktörlüğü görevinden uzaklaştırıldı. (TAM Vakfı’nın ismi iki yıl sonra Türkiye ve Entegrasyon Araştırmaları Vakfı olarak değiştirildi.)

PROF. DR. FARUK ŞEN KİMDİR? 1948 yılında Ankara'da doğan Şen, eğitim hayatını Münster Vestfalya Wilhelm Üniversitesi'nde (İşletme) tamamladı ve Duisburg-Essen Üniversitesi'nde profesörlük yaptı. Türkiye Araştırmaları Merkezi'ni (TAM) kurarak 1985-2008 yılları arasında yönetti. Şen, son olarak TAVAK Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Prof. Dr. Şen, Almanya'nın Essen kentindeki Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin başında olduğu dönemde, Avrupa'da yaşayan Türklerin sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin önemli araştırmalara imza attı, göçmenlerin sorunlarını uluslararası platformlarda dile getirdi. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, UNESCO Almanya Milli Komitesi ve Avrupa Birliği Kültürler Arası Diyalog Komisyonu (Anna Lindh Vakfı) gibi uluslararası kuruluşlarda aktif görev alan Şen, Türk-Alman ilişkilerine katkılarıyla tanınıyordu. Aynı zamanda Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Üyeliği görevinde bulunan Şen, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da çalışmalar yürüttü. Prof. Dr. Faruk Şen'in yaşamı boyunca aldığı ödüller arasında Türk-Alman Dostluk Ödülü (2005, Münih), Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Onur Ödülü (1997) ve Federal Alman Onur Madalyası (2003) bulunuyor.

KAYNAK YAYINLARI'NDAN KİTAPLARI ÇIKTI

Prof. Dr. Faruk Şen, ‘Türkiye Almanya ilişkileri’, ‘Almanya’ya Türkiye’den iş gücü göçü’, ‘Almanya’daki Türk toplumunun ekonomik, sosyal ve kültürel durumu’, ‘Hitler döneminde Almanya’dan Türkiye’ye sığınan bilim insanları’ gibi birçok alanda Türkçe, Almanca ve İngilizce kitap yayımladı. Ortak kitap çalışmalarını, araştırmaları yönetti, katkıda bulundu.