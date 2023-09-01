Taha Duymaz'ın annesi bugün sosyal medyadan paylaşım yaptı. Yemek videolarıyla sosyal medyaa geçtiğimiz senelerde aniden yükselen ve fenomen haline gelen Taha Duymaz'ın yeniden gündem olması ise hayranlarını şaşırttı.

Annesi Meryem Duymaz'ın bugünkü paylaşımıyla yeniden gündem olan Taha Duymaz hakkında rama motoruna Taha Duymaz'a ne oldu? Taha Duymaz neden öldü? soruları takıldı.

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

1 Eylül 2003 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde doğan Taha Duymaz yemek videolarıyla adını duyurdu. Ailesinin maddi durumu kötü olan Taha Duymaz elindeki tüm malzemelerle köydeki evlerinde yaptığı yemekleri sosyal medyadan paylaştı.

Sert eleştiriler almasına rağmen pes etmeyen Duymaz, aniden yükseldi. Ardından CZN Burak ile memleketli olan Taha Duymaz, ünlülerin radarına girdi. Fenomen haline gelen Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli deprem de göçük altında kaldı.

TAHA DUYMAZ NEDEN ÖLDÜ?

Kahramanmaraş merkezli olan 7.8 ve 7.5 şiddetlerinde meydana gelen 11 ili etkileyen yüzyılın afetinde Hatay da oturan Taha Duymaz göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Tüm hayranlarını yasa boğan Taha Duymaz'ın 1 Eylül doğum günüydü. Annesinin paylaşımı yürekleri dağladı. Duymaz ilk kazandığı parayla annesinin evini ve eşyalarını yenilemişti.

Anne Meryem Duymaz'ın paylaşımındaki yürek yakan o sözler;