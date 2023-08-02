Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk Kimdir ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 52 ile il emniyet müdürleri ataması yapıldı.Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 52 ilin Emniyet Müdürleri değişti. Yapılan değişikliğin ardından Murat Esertürk, Trabzon Emniyet Müdürü olarak atandı.

TRABZON EMNİYET MÜDÜRÜ MURAT ESERTÜRK KİMDİR?

1993 yılında mesleğe adım atan Murat Esertürk, emniyet teşkilatında önemli bir kariyere sahiptir. Görev süresi boyunca farklı illerde görev yapmış olan Esertürk, Adana, Sivas ve Antalya gibi önemli şehirlerde görevler üstlenmiştir. Şırnak'ın İdil İlçesi Emniyet Müdürlüğü görevi de onun kariyerindeki dikkat çeken duraklardan biridir.

Mersin'de güvenlik şube müdürlüğü görevlerini başarıyla yürüten Murat Esertürk, daha sonra Yozgat Emniyet Müdürlüğü'ne atanmıştır. Ancak, 2 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmiştir.

Uzun yıllara dayanan deneyimi ve başarılı çalışmalarıyla tanınan Murat Esertürk'ün, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevi, halkın güvenliğinin sağlanması ve suçla mücadele konularında önemli başarılara imza atacağına dair beklentiler oldukça yüksektir. Kamuoyu, onun yeni görevinde de üstün performans sergileyeceğini merakla takip etmektedir.