Trabzon İl Valiliği'ne Atanan Aziz Yıldırım Kimdir? Yaşı ve Nereli?

Son dakika gelişmesine göre, Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilde yeni vali atamaları gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla duyurulan bu kararlar çerçevesinde, Trabzon iline yeni vali olarak atanan Aziz Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. İşte detaylar...

TRABZON VALİSİ AZİZ YILDIRIM KİMDİR?

Aziz Yıldırım, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1986 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Yönetimi Uzmanı olarak eğitim aldı. Profesyonel kariyerine Afyon Kaymakam Adayı olarak başlayan Yıldırım, daha sonra farklı illerdeki kaymakamlık görevleri ile kamu hizmetine olan katkısını sürdürdü.

HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Yıldırım'ın görev aldığı önemli duraklar şunlardır:

Adana-Saimbeyli Kaymakamlığı

Yozgat-Saraykent Kaymakamlığı

Elazığ-Kovancılar Kaymakamlığı

Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü

Aksaray Vali Yardımcılığı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı

Afyonkarahisar Valiliği

Muş Valiliği

Tekirdağ Valiliği