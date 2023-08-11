Türkiye'nin iç istihbaratı ona emanet! EGM İstihbarat daire başkanı Selami Yıldız kimdir?

Selami Yıldız, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve İstihbarat Başkanı olarak atandı. İşte kritik birim hakkında tüm merak edilenler haberimizde.

İSTİHBARAT DAİRE BAŞKANI SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

Selami Yıldız, 1968 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Polislik kariyerine 1986 yılında Ankara Polis Koleji’nden mezun olarak başladı. Dört yıl sonra Polis Akademisi’ni bitirip, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Komiser Yardımcısı rütbesi ile göreve başladı. 1994 yılında 2. Bölge Şark Hizmeti için Kars Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atandı. Burada iki yıl görev yaptıktan sonra Ardahan ilinde şark hizmetini tamamladı. 1998 yılında Portekiz Büyükelçiliği’nde Güvenlik Ataşesi olarak görevlendirildi. Bu görevi iki yıl sürdürdü ve 2000 yılında Türkiye’ye döndü.

SELAMİ YILDIZ FETÖ'YE KARŞI MÜCADELE ETTİ

Yurt dışı görevi dönüşü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sekiz yıl boyunca görev aldı. Bu süre zarfında birçok önemli operasyona imza attı. 2008 yılında Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Bu görevde de başarılı çalışmalara imza atan Yıldız, 2011 yılında 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde çeşitli şube, ilçe ve birimlerden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden Yıldız, İstanbul Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nda Başmüfettişlik görevine getirildi.

ADANA'YA HUZUR GETİRMİŞTİ

2015 yılında Bursa İl Emniyet Müdürü olarak atanan Yıldız, burada da birçok başarılı operasyona öncülük etti. 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Yüksek Lisans Programından mezun oldu. Bu alanda akademik çalışmalarını da sürdürmektedir. 2017 yılında Adana İl Emniyet Müdürü olarak atanan Yıldız, burada da terörle mücadele, uyuşturucu ile mücadele, asayiş ve trafik hizmetleri gibi alanlarda önemli başarılar elde etti.

2 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla polis başmüfettişi Selami Yıldız Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Yeni edinilen bilgiye göre Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız, aynı zamanda İstihbarat Başkanlığı görevini de üstlendi. Bu görevde Türkiye’nin iç ve dış güvenliği ile ilgili istihbarat faaliyetlerini yönetecek.

Selami Yıldız, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Yıldız, polislik mesleğine büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu söylemektedir.