Umre fotoğrafıyla gündem oldu! Fulya Öztürk kimdir ve nasıl popüler oldu?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan gezisine katılan gazeteciler arasında yer alan Fulya Öztürk, Umre ziyareti gerçekleştirdi. Kabe’yi ziyaret ettiği fotoğraflardan birini sosyal medyada paylaşan Fulya Öztürk, sert eleştirilere maruz kaldı. Eleştiri alan Fulya Öztürk ise sosyal medyadan cevap verdi. Kabe'ye yakın olduğundan gidip görmek istediğini ve her Müslümanın bunu yapmasını tavsiye etti. Deprem ve savaş sırasında muhabirlik yaparak popüler hale gelen Fulya Öztürk hakkında merak edilenler haberin detayında.

İŞTE FULYA ÖZTÜRK'ÜN O AÇIKLAMASI

"Gece 2.30 da gittim yüreğimden geldi. Otelde uyumak istemedim kalktım gittim. Kimseye zararım yok kimsenin parasıyla gitmedim. Yazmazdım da sen şimdi paylaşınca yazayım dedim. Yoksa ben benim üzerimden dikkat çekmeye çalışanlara prim vermem onlar anca tweet atar.”

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

5 Ocak 1989 yılında Adana’nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi. Öztürk, beş çocuklu bir ailenin kızıdır. Lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamladıktan sonra Yüksek öğrenimine 2006 senesinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünde başladı. Üniversiteye girdiği sene Doğan TV'nin "Staj On Air" programına katıldı. Bu stajerlik Fulya Öztürk’ün tüm hayatını değiştirdi.

İlk profesyonel iş kariyerine 2008 senesinde CNN TÜRK Programlar Departmanı'na adım atarak başladı. 2010 yılında ise CNN TÜRK Haber Merkezi'nde görevine atandı. Üç sene kurgu editörlüğüyle birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı. 2013 senesine geldiğimizde ise saha muhabirliğine geçti.

"Kobani'den kaçan Suriyeli Besma'nın Hikayesi" (2014) "Türkiye'de Romatolog yok" (2014), "Üniversite hastanelerinde hasta yakınlarından istenen medikal malzeme" (2015), "Bir doktorun 36 saat nöbet çilesi" (2015) başlıklı haberleri kamera karşısına çıkardı.

Ardından Suriyelilerin Türkiye'ye kaçak yollarla göç etme serüvenini anlattığı Sığınamayanlar belgeseli (2015) ilgi gördü. Sığınamayanlar belgeseli ile 2015'te “Yılın Muhabiri” ve “En İyi Özel Haber” dallarında ödüllere layık görüldü.

En büyük atağı ise Afrika'nın yoksul ülkelerinde yaptığı özel haberler, Çorlu tren kazasını canlı yayın vermesi ve Dağlık Karabağ Savaşı'nda yaptığı yayınlarla ekranlarda tanındı.

2021-2022 yılları arasında gündüz kuşağı programı yaptı ancak bıraktı muhabirliği döndüğü yıl ise memleketi Adana’nın bile etkilediği 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde sahada yer aldı. Tam 4 ay boyunca çadırda kalarak depremzedelerin hayatlarını ekranlara getirdi.