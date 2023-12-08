Yasin İkizoğlu kimdir? Nörobilimci İkizoğlu'nun hayatı!

Yasin İkizoğlu kimdir son dönemler vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde merak edilmekte. Türkiye'nin önde gelen sinir bilimcilerinden, psikolojik danışmanlarından ve eğitimcilerinden biri olan İkizoğlu, hayatı boyunca öğrenmeye, sürekli bilgi aramaya, öğrendiklerini paylaşmaya ve insanların hayatlarında fark yaratmaya tutkuyla bağlıydı. Peki Yasin İkizoğlu kimdir? Neyi başardı? Hangi alanlarda uzmanlaştı? Bu yazımızda sizlere Yasin İkizoğlu'nun hayat hikayesini, eğitim geçmişini, mesleki kariyerini ve başarılarını anlatacağız.

Yasin İkizoğlu Kimdir? Aslen Nereli? Nerede Okudu?

Yasin İkizoğlu, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yaptı ve bu alanda uzmanlaştı. Sinirbilime olan ilgisi nedeniyle nöropsikoloji ve sinirbilim alanında alanın tanınmış isimlerinden Dr. Bülent Madi ve Prof. Dr. Öget Öktem Töner'in mentorluğunda kapsamlı eğitimler aldı. Ayrıca House Of Human'da Profesyonel Koçluk Eğitimini tamamlamış ve Disk değerlendirme konusunda ileri düzey kurslar alarak Disk Kişilik ve Disk Bilişsel testlerinde uzman olmuştur.

İkizoğlu'nun Kariyer Geçmişi

Yasin İkizoğlu, profesyonel kariyerine 15 yıl boyunca görev yaptığı Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nün araştırma ve geliştirme biriminde başladı. Bu dönemde ortaokul ve lise düzeyinde psikolojik danışmanlık vererek öğrencilere, öğretmenlere ve velilere rehberlik yaptı. Daha sonra İstek Vakfı Okulları'nda Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Yasin İkizoğlu aynı zamanda kurumsal ortamlarda danışman ve eğitmen olarak da görev yapmaktadır. İş dünyasına nörobilim bakış açısıyla satış, pazarlama ve insan kaynakları eğitimleri veriyor.

Ayrıca mühendislik, gıda, eğitim gibi farklı sektörlerdeki şirketlerin İK departmanlarına işe alım, insan kaynakları planlaması, performans değerlendirme süreçlerinde nörobilim anlayışlarını temel alarak danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Yasin İkizoğlu, iş dünyasının yanı sıra gençlere ve ailelere eğitim ve danışmanlık hizmetleri de veriyor. Lise ve üniversite tercihlerinden profesyonel hayata geçişe kadar eğitim ve kariyer danışmanlığı sunmaktadır. Ayrıca okullara, öğretmenlere ve ebeveynlere yönelik "Beyin ve Öğrenme", "Beyin ve Ergenlik", "Beyin ve Çocuk", "Nöro Öğretmen" ve "Nöro Dersi" gibi konularda atölye çalışmaları düzenlemektedir.