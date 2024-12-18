15 yıl sonra büyük keşif! Michael Jackson’ın yayınlanmamış 12 şarkısı bulundu

Marketing Türkiye’nin haberine göre, 15 yıl önce hayatını kaybeden dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Michael Jackson’a ait, daha önce hiç yayınlanmamış 12 şarkıdan oluşan kasetler, San Fernando Vadisi’ndeki bir depoda bulundu. Eski polis memuru Gregg Musgrove, Jackson’ın kasetlerini, müzik yapımcısı Bryan Loren’in sahibi olduğu bir depoda keşfetti. Loren, Whitney Houston ve Sting gibi isimlerle de işbirliği yapmış bir müzik yapımcısı olarak tanınıyor.

Kasetler, Jackson’ın 1991 yılında yayımlanan Dangerous albümünden önce, 1989 ile 1991 yılları arasında kaydedildi. Musgrove, bazı şarkıların hayran sitelerinde söylentilerinin dolaştığını, ancak bazı şarkıların daha önce hiç duyulmadığını belirtti.

Ancak Jackson’ın varisleri, kasetlerin telif haklarının Jackson malikanesine ait olduğunu ve bu şarkıların halka açıklanamayacağını duyurdu. Malikaneden yapılan açıklamada, şarkıların ana kayıtlarının hala güvenli bir şekilde kasalarda saklandığı ve dijital kayıtlara ticari amaçla erişilemeyeceği belirtildi.