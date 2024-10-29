2 bin yıllık antik kent bulundu! Mayalardan kalma

Meksika'da Antik Maya uygarlığından kalma bir şehrin kalıntılarını keşfeden arkeologlar, "Valeriana" adını verdikleri şehirde, tarım alanları, spor sahası, amfiteatr ve piramit benzeri yapılar buldu.

2 bin yıllık antik kent bulundu! Mayalardan kalma
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Bilim insanları, ülkenin güneydoğusundaki Campeche eyaletindeki gür bitki örtüsü altında gömülü kalan yapıların haritasını çıkarmak için lazer ışınlarını kullanarak nesnelerin uzaklığını ölçmeye yarayan uzaktan algılama ve görüntüleme teknolojisi "LiDAR"dan faydalandı.

Araştırmanın yazarlarından Luke Auld-Thomas, keşfedilen alanın İskoçya'nın başkenti Edinburgh kadar büyük olduğunu belirterek "Devasa antik kent, Milattan Sonra (MS) 750 ila 850 yılları arasında 30-50 bin kişiye ev sahipliği yapmış olabilir." ifadesini kullandı.

Araştırmanın bir başka yazarı Profesör Marcello Canuto da şehrin çöküşüne ve sonunda terk edilmesine neyin yol açtığını henüz bilmediklerini ancak iklim değişikliğinin kilit nedenlerden biri olabileceğini söyledi.

Çalışmanın detaylarına "Antiquity" dergisinde yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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