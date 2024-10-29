Instagram çöktü mü? Instagram erişim sorunu
Instagram kullanıcıları, son saatlerde bağlantı ve yavaşlama sorunları yaşandığını aktardı. Meta’ya bağlı sosyal medya platformu Instagram'da teknik bir arıza nedeniyle erişim sorunları yaşanıyor. Peki Instagram çöktü mü? Instagram ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...
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Bazı kullanıcılar, mesajlaşma bölümüne erişim sağlayamazken, hikayeler özelliği de kullanılamaz hale geldi. Downdetector sitesi üzerinden yapılan bildirimlerde, sorunun global ölçekte etkili olduğu görülüyor.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Henüz Meta’dan Instagram’ın çökmesiyle ilgili resmi bir açıklama gelmezken, sorunun teknik bir problemin sonucunda meydana geldiği ve kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor. Ana sayfa ve keşfet bölümündeki yenileme sorunları da dikkat çekiyor.