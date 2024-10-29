Instagram çöktü mü? Instagram erişim sorunu

Bazı kullanıcılar, mesajlaşma bölümüne erişim sağlayamazken, hikayeler özelliği de kullanılamaz hale geldi. Downdetector sitesi üzerinden yapılan bildirimlerde, sorunun global ölçekte etkili olduğu görülüyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Henüz Meta’dan Instagram’ın çökmesiyle ilgili resmi bir açıklama gelmezken, sorunun teknik bir problemin sonucunda meydana geldiği ve kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor. Ana sayfa ve keşfet bölümündeki yenileme sorunları da dikkat çekiyor.