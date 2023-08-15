2023 yılının Temmuz ayının en popüler şarkıları ve sanatçıları belli oldu!

Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy'de en çok dinlenen, beğenilen, paylaşılan sanatçılar ve şarkılar belli oldu! Temmuz ayı listelerinde bakalım en popüler şarkılar ve sanatçılar hangileri?

2023 yılının Temmuz ayının en popüler şarkıları ve sanatçıları belli oldu!
Temmuz ayının en popüler şarkıları ve sanatçıları belli oldu! Temmuz ayı en çok dinlenen şarkılar, sanatçılar
Son Güncelleme:

Geçtiğimiz Temmuz ayında fizy kullanıcıları en fazla İstanbul'da müzik dinledi. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Antalya, Adana ve Kocaeli izledi. Temmuz ayında fizy'de en çok dinlenen müzik türleri ise "Pop", "Rap", "Arabesk Rap", ve "Arabesk" olarak öne çıktı. Peki listelerin zirvesine oturan isimler kimler?

Temmuz ayının en popüler şarkıları ve sanatçıları belli oldu! Temmuz ayı en çok dinlenen şarkılar, sanatçılar

TEMMUZ AYININ EN POPÜLER ŞARKILARI VE SANATÇILARI

Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy'de, "en çok dinlenen sanatçı" ünvanını koruyan Emir Can İğrek'in hızlı yükselen parçası "Ali Cabbar", Temmuz ayında hem en fazla dinlenen, hem en çok beğenilen, hem de en çok paylaşılan şarkı olarak listelerin zirvesinde yer aldı.

Semincenk'in "Pişman Değilim" şarkısı ise tüm listelerde ikinci sıraya yerleşti.

Temmuz ayının en popüler şarkıları ve sanatçıları belli oldu! Temmuz ayı en çok dinlenen şarkılar, sanatçılar

Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, "en çok aranan şarkıcı" ise Sefo oldu.

Algoritmanın belirlediği listelerin dışında, editörlerin özenle hazırladığı en çok dinlenen listeler arasında "Yaz Hiti 2023", "TREND", "fizy Pop", "Semicenk En İyiler", "Popabesk" ve "En İyi Düetler" öne çıkan başlıklar oldu.

2023 yılına damga vuran en çok izlenen Güney Kore dizileri! Aşk entrika ve aksiyon dolu diziler...2023 yılına damga vuran en çok izlenen Güney Kore dizileri! Aşk entrika ve aksiyon dolu diziler...Medya
# 2023 # Temmuz # dinlenen
Çok Okunanlar
Çiçekler coşmuyor ve açmıyorsa işte coşturma tekniği! Saksı dibine koyun
Çiçekler coşmuyor ve açmıyorsa işte coşturma tekniği! Saksı dibine koyun
En iyi Huawei telefon modelleri
En iyi Huawei telefon modelleri
Sivaslılar bu lezzet olmadan kahvaltı sofrasına oturmuyor!
Sivaslılar bu lezzet olmadan kahvaltı sofrasına oturmuyor!
Burak Can Taşan kimdir?
Burak Can Taşan kimdir?
Tayyab nedir?
Tayyab nedir?