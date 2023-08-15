2023 yılının Temmuz ayının en popüler şarkıları ve sanatçıları belli oldu!

Geçtiğimiz Temmuz ayında fizy kullanıcıları en fazla İstanbul'da müzik dinledi. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Antalya, Adana ve Kocaeli izledi. Temmuz ayında fizy'de en çok dinlenen müzik türleri ise "Pop", "Rap", "Arabesk Rap", ve "Arabesk" olarak öne çıktı. Peki listelerin zirvesine oturan isimler kimler?

TEMMUZ AYININ EN POPÜLER ŞARKILARI VE SANATÇILARI

Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy'de, "en çok dinlenen sanatçı" ünvanını koruyan Emir Can İğrek'in hızlı yükselen parçası "Ali Cabbar", Temmuz ayında hem en fazla dinlenen, hem en çok beğenilen, hem de en çok paylaşılan şarkı olarak listelerin zirvesinde yer aldı.

Semincenk'in "Pişman Değilim" şarkısı ise tüm listelerde ikinci sıraya yerleşti.

Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, "en çok aranan şarkıcı" ise Sefo oldu.

Algoritmanın belirlediği listelerin dışında, editörlerin özenle hazırladığı en çok dinlenen listeler arasında "Yaz Hiti 2023", "TREND", "fizy Pop", "Semicenk En İyiler", "Popabesk" ve "En İyi Düetler" öne çıkan başlıklar oldu.