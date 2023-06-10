24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde atölye çalışması yapıldı

GELECEĞİN BELGESELCİLERİ 7-12 YAŞ ATÖLYE ÇALIŞMASI

Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Geleceğin Belgeselcileri 7-12 Yaş Atölye Çalışması"na video grafiker Çağrı Bayındırlı ile eşi hikaye ve masal anlatıcısı Melek Ören Bayındırlı katıldı.

Etkinlikte çocuklara belgesel hakkında temel bilgiler verildi.

Çağrı Bayındırlı, çocuklarla çok güzel bir atölye çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çocuklara belgeseli tanıtmak için etkinlik düzenlediklerini belirten Bayındırlı, şu sözleri söyledi:

- İnteraktif, çocukların son derece güzel katılım sağladığı bir atölye oldu. Hem biraz belgeselin temel olarak teknik tarafından hem de Safranbolu'nun kültürel mirasının belgesele nasıl entegre edilebileceğinden bahsettik.

Melek Ören Bayındırlı da kültürel zenginliğe sahip Safranbolu'nun evleri, lokumu, safranı, hanı, hamamı ve camisini çocuklarla belgesel başlığında konuşup onlardan kısa belgeseller çekmesini istediklerini ifade etti.

Çocukların çektiği belgeseli kendilerine göndereceğini dile getiren Bayındırlı, şu ifadeleri ekledi:

-Güzel bir etkileşim olacak. Umarız gelecek yıllarda da bu tarz çalışmaları devam ettirebiliriz.

Ödül töreniyle bugün sona erecek festival kapsamında, ayrıca Safranbolu'nun Tarihi Çarşı sokaklarında yürüyüş yapıldı, söyleşiler düzenlendi.